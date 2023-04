Bald ist wieder Maibaumfest in Neusäß

Am Samstag, 29. April 2023, wird der Maibaum in Neusäß aufgestellt. Zusätzlich gibt es auch wieder einen Kindermaibaum. Hier ein Ausblick auf das Programm des Maibaumfestes.

Am Samstag, 29. April 2023, ist es endlich wieder soweit! Die Maibäume in der Remboldstraße werden aufgestellt. Neben dem großen Maibaum gibt es auch wieder einen kleinen Maibaum für Kinder. Besucherinnen und Besucher erwartet ein tolles Fest, hinter dem viel Arbeit steckt.

So geht es an besagtem Samstag bereits früh los. Die Feuerwehr und die Schlepperfreunde holen die Maibäume direkt aus dem Wald und legen diese in die Remboldstraße.

Schnitzen und schmücken

Ab 8 Uhr wird der geschlagene Baum dann in einen echten Maibaum verwandelt. Er wird geschnitzt und bearbeitet. Mit handwerklichem Geschick werden aus seiner Rinde kunstvolle Muster und Formen geschnitzt.

Während der Maibaum in Form gebracht wird, beginnen ab 10 Uhr die Vorbereitungen für das Fest. Der ACO, die Mitglieder der Stadtkapelle und die Minis bauen Tische, Bänke sowie den Grill und den Pavillon auf.

Um 12 Uhr wird dann der Kindermaibaum geschmückt und hergerichtet. Die Kleinen können bunte Bänder an den Baum binden. Gleichzeitig beginnt auch die Bewirtung. So können die Erwachsenen eine erste Stärkung genießen, während die Kinder den Baum schmücken.

Lesen Sie dazu auch

Mit einem Autokran wird am Samstag, 29. April 2023, der Maibaum in der Remboldstraße in Neusäß aufgebaut. Foto: Marcus Merk

Ist der Kindermaibaum fertig dekoriert, wird dieser um etwa 14 Uhr aufgestellt. Im Anschluss wird um 15 Uhr der große Maibaum mit vereinten Kräften aufgerichtet. Dazu kommt auch wieder der Autokran zum Einsatz.

Sobald der Maibaum steht, geht es endlich los. Den Festauftakt gibt Bürgermeister Richard Greiner. Dieser nimmt den Maibaum ab und eröffnet das Maibaumfest. Für eine musikalische Begleitung während der Feierlichkeiten sorgen die Stadtkapelle und das Akkordeonorchester. Gespielt wird ab 15 Uhr bis zum Ende des Maibaumfestes.

Die Aktionsgemeinschaft Neusäß bedankt sich bei den vielen fleißigen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz. Besucherinnen und Besucher sind herzlich zum Maibaumfest eingeladen. Für das leibliche Wohl ist mit allerlei Schmankerln und Getränken ebenfalls gesorgt.