Ausflugstipp für die Feiertage: Der Ostermarkt Aindling

Am Montag, 10. April 2023, findet in Aindling der Ostermarkt statt. Besucherinnen und Besucher erwartet ein reges Markttreiben mit Ausstellungen und offenen Geschäften.

Das lange Osterwochenende steht vor der Tür. Wer nach der Ostereiersuche die Region entdecken möchte, besucht mit seinen Liebsten den Markt Aindling. Dort findet am Montag, 10. April 2023, wieder der Ostermarkt statt.

Von 11 bis 17 Uhr zieren Marktbuden und weitere Attraktionen den Marktplatz in Aindling. Hier gibt es liebevoll gearbeitete Handwerkskunst zu kaufen, die sich auch perfekt als kleines Osterpräsent eignet. Für eine Stärkung während des Einkaufsbummels sorgen die Aindlinger Ortsvereine mit vielfältigen Schmankerln.

Ostermarkt Aindling: Auf einen Blick 1 / 4 Zurück Vorwärts Wann findet der Ostermarkt statt? Am Ostermontag, 10. April 2023, von 11 bis 17 Uhr

Wo findet der Ostermarkt statt? Auf dem Marktplatz in Aindling

Was ist auf dem Ostermarkt geboten? Zahlreiche Fieranten bieten ihre Waren an. Für das leibliche Wohl sorgen die Aindlinger Ortsvereine. Der Verein „Aindling bewegt sich e.V.“informiert über den diesjährigen Marktlauf. Drüber hinaus werden Landmaschinen, Gartengeräte und Werkzeuge ausgestellt. Der Aindlinger Einzelhandel ist ebenfalls geöffnet.

Wo kann man parken? Parken kann man an den Seitenstraßen, rund um den Marktplatz. Weitere Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Parkplatz der Mittelschule oder des Kindergartens St. Martin.

Ausstellungen und verkaufsoffener Montag in Aindling

Neben zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten gibt es auf dem Ostermarkt in Aindling mehrere Ausstellungen. Ein Highlight für viele große und kleine Besucherinnen und Besucher ist die diesjährige Landmaschinen-Ausstellung. Wer es lieber etwas kleiner möchte, wird bei der Ausstellung von Werkzeugen und Gartengeräten fündig. Hier kann man sich beispielsweise über Rasenmäher informieren oder die neuesten Werkzeuge begutachten.

Am Ostermontag ist ein Aindling aber noch mehr geboten. Während des Marktes hat auch der Einzelhandel geöffnet. Die perfekte Gelegenheit also, um gemütlich durch die Geschäfte zu bummeln und beispielsweise die neueste Frühlingsmode zu entdecken.

Wer nach dem Ostermahl etwas für seine Gesundheit tun möchte, kann sich beim Stand des Vereins „Aindling bewegt sich e.V.“ zum diesjährigen Marktlauf anmelden. Dieser findet am Sonntag, 21. Mai, zum siebten Mal statt. Mitmachen kann jeder, der Spaß am Sport hat. Über genauere Details informiert der Verein am Ostermontag.

