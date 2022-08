Der Herbstplärrer ist im Aufbau: Am Freitag geht´s los!

Auf dem Augsburger Plärrergelände wird fleißig aufgebaut, damit bis zur Eröffnung des Herbstplärrers am Freitag, 26. August, alles fertig ist. Was Sie erwartet...

Der Osterplärrer 2022 hat mit einem krönenden Auftakt begonnen: Als Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber mit dem Fass-Anstich das Volksfest eröffnen wollte, traf der dritte Schlag einen Krug anstelle des Zapfhahns – und der gehörte keinem geringeren als Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Das Video des Missgeschicks ging auf den offiziellen Plärrer-Seiten auf den sozialen Netzwerken (zu Facebook, Instagram und TikTok) viral. Eine Wiederholung wolle man zum Herbstplärrer 2022 trotzdem vermeiden.

Und die braucht es auch nicht, hat Schwabens größtes Volksfest vom Freitag, 26. August 2022, bis Sonntag, 11. September 2022, genügend andere Highlights zu bieten. Ein Auszug aus dem Programm:

Eröffnungstag : Fassanstich durch Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber um 18 Uhr im Schallerzelt

: Fassanstich durch Oberbürgermeisterin um 18 Uhr im Schallerzelt Seniorennachmittag : am Dienstag, 30. August 2022, gibt es ab 14 Uhr im Festzelt Binswanger & Kempter ein Getränk und ein Paar Würstel mit Brot für 4 Euro (Gutscheine können am 24. und 25. August 2022 von 9 bis 13 Uhr beim Seniorenbeirat erworben werden).

: am Dienstag, 30. August 2022, gibt es ab 14 Uhr im Festzelt Binswanger & Kempter ein Getränk und ein Paar Würstel mit Brot für 4 Euro (Gutscheine können am 24. und 25. August 2022 von 9 bis 13 Uhr beim Seniorenbeirat erworben werden). Kinder- und Familientag : immer mittwochs sparen Familien bis 18 bzw. 20 Uhr mit ermäßigten Fahrpreisen und Sonderangeboten an allen Geschäften.

: immer mittwochs sparen Familien bis 18 bzw. 20 Uhr mit ermäßigten Fahrpreisen und Sonderangeboten an allen Geschäften. Brillant-Hochfeuerwerk: immer freitags um 22 Uhr, am 2. September 2022 sogar mit Musik

Plärrer Augsburg: Das sind die Öffnungszeiten 2022

Montag bis Donnerstag von 12 bis 23 Uhr Freitag von 12 bis 23.30 Uhr Samstag von 10.30 bis 23.30 Uhr Sonntag von 10.30 bis 23 Uhr

Die Vielfalt auf dem Platz kann sich ebenfalls sehen lassen. „Viele Veranstaltungen, die heuer stattgefunden haben, waren leider ohne Festzelte. Auch bei den Fahrgeschäften und Attraktionen gab es Absagen“, weiß Josef Diebold, Vorsitzender des Schwäbischen Schaustellerverbandes. Bei der Plärrer-Planung musste er zum Glück keine Abstriche machen.

Die Fahrgeschäfte des Herbstplärrers

Viele Schaustellerinnen und Schausteller halten die Treue und kommen gerne zum Volksfest auf das Plärrergelände. Darunter sind das Riesenrad „Roue Parisienne“, die Rundfahrgeschäfte „Flipper“, „Break-Dance“, „Leopardenspur“ und „Wellenflug“ oder Kindergeschäfte wie die Sportkarusselle, Kinderschleifen, die Märcheneisenbahn oder die Trampolin-Anlage.

Zum ersten Mal auf dem Plärrer in Augsburg ist die Achterbahn „X-Racer“ – den meisten als „Wilde Maus“ bekannt. Auf einer rasanten Fahrt geht es mit der Schienenbahn hoch, runter und um 180-Grad-Kurven. Wer danach noch fit ist, kommt mit dem Hochfahrgeschäft „1001 Nacht“ in luftige Höhen. Immer noch nicht gegruselt? Dann ab in die Geisterbahn! In hängenden Gondeln fahren Gäste hier durch mehrere Etagen mit Feuer-, Nebel-, Laser-, Wasser- und Schaumeffekten.

Besucherinnen und Besucher, die es ruhiger angehen möchten, werden sich über die Auswahl an Lauf- und Spielgeschäften oder über eine Brotzeit in einem der beiden Festzelte freuen. Alternativ sind natürlich auch wieder auf dem Volksfestplatz Süßwaren- und Imbissgeschäfte wie Fischbraterei, Pizzabäckerei, Crêpesstand & Co. vertreten.

Alles zum Plärrerumzug 2022

Ein weiteres Highlight des Herbstplärrers war schon immer der Plärrerumzug. Deshalb wird es ihn auch 2022, nach zweijähriger Corona-Pause, wieder geben – allerdings aufgrund einer Baustelle am Moritzplatz mit einer anderen Route. Gegen 12.30 Uhr setzen sich am Samstag, 27. August 2022, 1803 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Bewegung. Ihr Weg führt durch Schaezler-, Frölich- und Volkhartstraße, an der Ehrentribüne vorbei zum Plärrergelände. Für Speis und Trank ist dort gesorgt.

Und auch Sie können etwas abstauben – nämlich einen der beliebten Bummelpässe. Mit diesem erhalten Besucherinnen und Besucher Gutscheine für Gratis-Fahrten sowie zahlreiche Vergünstigungen für ihren Volksfestbesuch. Gewinnspiele für Bummelpässe finden Sie auf sozialen Netzwerken. Auch wir verlosen die Gutscheinhefte auf unserer Facebook-Seite und auf Instagram.