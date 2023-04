Mit Rundrum Services in Neusäß gelingt jedes Event

Hüpfburgen, Festzelte, Kinderprogramm und mehr bietet die Eventagentur Rundum Services in Neusäß. Ob große Events oder Kindergeburtstage – hier ist man richtig.

Thilo Wank weiß, wie eine Veranstaltung ein voller Erfolg wird. Mit seiner Eventagentur Rundum Services Freizeitgeräte UG bietet er deshalb einen umfassenden Service. Ob Hüpfburgen, Torwand, Gokart oder Ballon-Fahrt – bei der Eventagentur findet man alles rund um die Themen Kinderprogramm, Feste und Catering. So wird jedes Event zum Erlebnis.

„Wir übernehmen auf Wunsch die komplette Planung und Organisation", sagt Thilo Wank. „Location, Dekoration, Rahmenprogramm und Catering werden nach den Wünschen des Kunden ausgewählt und vorbereitet. Dabei arbeiten wir schnell und kundenorientiert." Diesen Rundum-Service wissen auch die Auftraggeber zu schätzen, schließlich können sie sich nach der Absprache entspannt auf die kommende Veranstaltung freuen.

Große Events und Kindergeburtstage bei Rundum Services

Kein Wunder also, dass die Neusässer Agentur für viele Events, wie zum Beispiel das große Kinderfest der Bayerischen Staatskanzlei, beauftragt wird. Die Bühne in der Allianz Arena für die Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft im Jahr 2006 stammte ebenfalls von der Eventagentur Hartmann. „Zahlreiche namhafte Firmen wie McDonalds Augsburg, die Messe Stuttgart oder aber der Europa-Park Rust greifen auf unser Know-how zurück“, so Wank.

„Ballon-Fahren“ kann man am Freitag, 12. Mai 2023, bis Sonntag, 14. Mai 2023, beim Jubiläum des Ballonmuseums in Gersthofen. Foto: Rundum Services UG

Auch beim Jubiläum des Ballonmuseums ist die Eventagentur präsent. Nämlich in Form eines großen Ballons. Dieser ist an einem Kran befestigt und bietet so einen atemberaubenden Ausblick auf das Umland. „Ballon-Fahren“ können Besucherinnen und Besucher von Freitag, 12. Mai, bis Sonntag, 14. Mai, beim Ballonmuseum in Gersthofen.

Aber nicht nur große Projekte werden von Wank betreut. Kindergeburtstage, Hochzeiten oder besondere Familienfeiern zählen gleichermaßen zu seinem Portfolio. Ob Hüpfburgen in den verschiedensten Formen und Größen, Karussells, Trampolins oder Torwände – für die Feiern der Kleinsten gibt es eine riesige Auswahl. Ebenso können Partyzelte, Popcorn-Wagen oder ein Glücksrad gemietet werden.

Rundum Service bietet einen Grill-Service vor Ort

Ein echtes Highlight ist der Spanferkelgrill – für Selbstabholer oder aber mit passendem Grillservice. „Wer unseren Grill-Service bucht, bekommt nicht nur ein leckeres Spanferkel, sondern auch eine perfekte Betreuung“, verspricht Wank. „Unser Grillmeister vor Ort kümmert sich um die Vorbereitung, das Grillen, die Zerteilung und Portionierung sowie um die Reinigung des Grills am Ende.“

Wenn es mehr als das Spanferkel sein soll, versorgt Rundum Services die Gäste auch mit allerlei kulinarischen Genüssen. Dafür arbeitet das Unternehmen eng mit Partnern aus dem Catering-Bereich zusammen.