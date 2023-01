Würzburg

09.01.2023

Ständig klagt Peta: Wie eine Tierschutzorganisation für Schlagzeilen sorgt und die Justiz auf Trab hält

Plus Ein Jäger in Estenfeld, der Betreiber einer Schliefenanlage aus den Haßbergen: Immer wieder geraten Menschen aus Unterfranken ins Visier von Peta. Was dahinter steckt.

Von Benjamin Stahl Artikel anhören Shape

Peta fordert einen Hundeführerschein in Bayern, nachdem im Landkreis Main-Spessart mehrere Huskys eine Dackelbesitzerin attackiert haben. Peta fordert vor Ostern von der Kirche, den "Fischmord" an Karfreitag zu beenden. Peta fordert, dass die Welpen eines Haushundes und einer Wölfin, die in der Rhön drei Schafe gerissen hat, nicht getötet, sondern sterilisiert werden. Immer wieder sorgt die Tierschutzorganisation mit teils provokanten Forderungen für Schlagzeilen. Immer wieder beschäftigt sie aber auch mit Anzeigen die Justiz.

