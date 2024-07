Warum es hier jetzt anders aussieht

Ausgewogenheit, kritische Distanz und die Nähe zu Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern: Bei journalistischen Grundsätzen setzen wir als Redaktion der Augsburger Allgemeinen seit Jahrzehnten auf Kontinuität. Gleichzeitig ändern sich die Mittel und Wege, wie wir unsere Geschichten erzählen. Neben der gedruckten Zeitung gibt es die Augsburger Allgemeine längst als News-Website und Nachrichten-App, als e-Paper oder als Podcast zum Anhören. Über die Jahre sind zudem etliche neue Newsletter-Formate entstanden, mit denen wir ganz unterschiedliche Schwerpunkte setzen – vom täglichen Morgen-Update aus der Chefredaktion bis zu unserem „Bestseller“, dem Good Newsletter, der jeden Freitag verschickt wird.

Nun haben wir alle unsere digitalen Angebote für Sie überarbeitet. Zum Sommeranfang haben wir Nachrichten-Website und News-App einmal kräftig durchgelüftet und entstaubt. Sie erscheinen – ebenso wie e-Paper und Newsletter – ab sofort in neuer, frischer Optik.

Die Startseite und andere Übersichtsseiten sind nun deutlich klarer aufgebaut. Wir haben die Farbgebung reduziert und zwischen den einzelnen Elementen mehr Luft gelassen, um die Übersichtlichkeit zu verbessern und um den Inhalt – unseren Journalismus in Bild und Text – noch stärker in den Fokus zu rücken. Wir sind zudem überzeugt, dass es in Zeiten von Zuspitzung, von verdrehten Fakten und Empörungsdebatten wichtiger denn je ist, Meinungsstücke klar von Fakten zu trennen. Daher unterscheiden wir im neuen Layout Kommentare noch deutlicher als bisher von nachrichtlichen Texten.

Auch die Artikelansicht kommt entschlackt und aufgeräumter daher. Teaser und Autorenzeile haben wir über das tragende Bild gezogen, um Ihnen gleich zu Beginn des Textes noch bessere Orientierung zu bieten und den Einstieg zu erleichtern. Die Buttons zum Merken, Teilen und Drucken sind zurückhaltender dargestellt, begleiten Sie nun aber am linken Rand nach unten, wenn Sie zum Lesen weiterscrollen.

Wenn Ihnen die neue Webseite trotz all dieser Verbesserungen seltsam vertraut erscheint, ist das kein Zufall: Wir nutzen nun mit Schriftarten und Farbpalette dieselben prägenden Gestaltungselemente, die in der gedruckten Zeitung schon seit der optischen Neuausrichtung 2022 im Einsatz sind. Wir schaffen damit ein einheitliches Erscheinungsbild über all unsere Kanäle. Egal, ob in der News-App oder im e-Paper: Überall finden Sie aktuelle, zuverlässige Informationen, fundierte Berichte und gut recherchierte Lokalreportagen. Denn unabhängig davon, ob Sie die Augsburger Allgemeine in der Straßenbahn auf dem Smartphone lesen oder mit einem Kaffee am Frühstückstisch – Sie sollen sich mit Ihrer Zeitung überall gleichermaßen zu Hause fühlen.

Icon Vergrößern Unsere Startseite und andere Übersichtsseiten sind nun deutlich klarer aufgebaut. Foto: Grafik Augsburger Allgemeine Icon Schließen Schließen Unsere Startseite und andere Übersichtsseiten sind nun deutlich klarer aufgebaut. Foto: Grafik Augsburger Allgemeine

Wir sehen nicht nur neu und frischer aus – der Relaunch hält auch einige neue Funktionen bereit: So lässt sich für die Website künftig auch der zeitgemäße und energiesparende Dunkelmodus aktivieren. Die von Ihnen so geschätzten Bildergalerien lassen sich jetzt ganz praktisch von oben nach unten durchscrollen, was den intuitiven Smartphone-Gesten viel besser entspricht.

Wir wissen, dass in unserer unübersichtlichen Zeit Orientierung und eine ausgewogene Auswahl von Nachrichten eine ebenso große Rolle spielen wie die Anforderung, Inhalte zu bekommen, die auch wirklich den eigenen Interessen entsprechen. Wir haben daher für Sie mit „Mein Bereich“ einen Ort geschaffen, an dem Sie all das finden, was Sie persönlich betrifft: gemerkte Artikel, von Ihnen verfasste Kommentare und die Übersicht aller Inhalte zu Themen und von Autoren, denen Sie folgen.

Eine wichtige Funktion, die wir ebenfalls angepasst haben, ist die Kommentierung von Artikeln. Zum einen lässt sich diese künftig rechts neben dem Text aufklappen, sodass Sie die Kommentierungen anderer Leserinnen und Leser direkt beim Lesen verfolgen können. Vor allem aber soll künftig nur noch unter Klarnamen kommentiert werden. Wir sind davon überzeugt, dass es zur Sachlichkeit und zur Qualität einer Debatte beiträgt, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich identifizieren und mit ihrem Namen hinter ihrer Meinung stehen. Damit wollen wir die offene Debatte, mit Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern, weiter intensiv pflegen – und gleichzeitig Hate Speech und Hetze von unserer Seite verbannen.

Icon Vergrößern Kommentierung, Dunkelmodus und unsere neue Artikelansicht. Foto: Grafik Augsburger Allgemeine Icon Schließen Schließen Kommentierung, Dunkelmodus und unsere neue Artikelansicht. Foto: Grafik Augsburger Allgemeine

Das also sind unsere Ideen, die hinter der neuen Gestaltung unserer digitalen Angebote stecken. Viel interessanter ist aber, was Sie darüber denken. Schicken Sie uns Ihr Feedback gerne an neu@augsburger-allgemeine.de – wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Ihre Chefredaktion

PS: Sollten Sie auf der neuen Website oder in der App auf technische Fragen oder Schwierigkeiten stoßen, haben wir hier die wichtigsten Fragen und Antworten für Sie zusammengetragen.