Häufige Fragen und Antworten zur neuen Website und App

Mit der neuen Gestaltung unserer Internetseite haben wir die Übersichtlichkeit, Ladezeiten und Lesbarkeit verbessert. Das Menü finden Sie auf der Website nun links oben statt rechts oben – und auch ein paar andere Kleinigkeiten haben den Platz gewechselt.

Um Ihnen den Umstieg zu erleichtern, sammeln wir hier die häufigsten Fragen und Antworten. Sie können uns auch weitere Fragen, Wünsche und Anregungen zur neuen Website und App an neu@augsburger-allgemeine.de mailen – oder Sie auf dieser Seite kommentieren. Wenn Sie Fragen zu Ihrem Abo haben, hilft Ihnen unser Serviceteam gerne weiter.

Gibt es einen Dunkelmodus („Dark Mode“)?

Ja, die neue Website beherrscht auch den Dunkelmodus. Wie Sie diesen aktivieren können, lesen Sie bei den jeweiligen Herstellern:

In der Nachrichten-App arbeiten wir mit Hochdruck am Dunkelmodus. Dieser wird mit einem der nächsten Updates folgen. In der e-Paper-App kann der Dunkelmodus in der Artikelansicht aktiviert werden.

Wie kann ich mir Artikel speichern?

An jedem Artikel und Teaser findet sich eine „Merken“-Funktion. Das Symbol gleicht einem Lesezeichen. Sie müssen sich nur einmalige kostenlos registrieren und können danach eine Merkliste führen. Die neue Merkliste funktioniert in der App und auf der Website. Aus technischen Gründen konnten in der alten App gespeicherte Berichte nicht übernommen werden.

Welche Neuheiten gibt es bei der Kommentarfunktion?

Die Kommentar-Funktion wurde grundlegend überarbeitet. Sie befindet sich nun als ein- und ausklappbarer Bereich rechts neben unseren Artikeln und nicht mehr am Artikelende. Zudem können unsere Nutzer jetzt auch in der App Kommentare lesen und (sofern sie registriert und eingeloggt sind) verfassen. PLUS+Artikel können aufgrund der Paywall nur Abonnenten mit einem PLUS+Abo kommentieren. Bei allen Kommentaren wird nun der Klarname (Vor- und Nachname) der Verfasserin bzw. des Verfassers angezeigt. Wir wollen dadurch die Diskussionskultur verbessern, Transparenz schaffen und Beleidigungen, Hate-Speech und Ähnlichem entgegenwirken. Außerdem wird jeder Kommentar vor Veröffentlichung von unserem Community-Management überprüft. Es kann daher etwas dauern, bis der Kommentar auf der Website erscheint bzw. angezeigt wird. Alte Kommentare konnten wir aus technischen Gründen leider nicht übernehmen.

Wo finde ich meine Merkliste, meine Themen und meine Kommentare?

Im Menü unter „Mein Bereich“ finden Sie Ihr persönliches Konto, Ihre Themen, Kommentare und gespeicherten Artikel („Merkliste“).

Wo finde ich die Vorlesefunktion?

Aktuell bieten wir nur in der e-Paper-App eine Vorlesefunktion. Auf der Website nutzen Sie bitte bei Bedarf die Funktionen des Browser-Herstellers:

Wo finde ich Worträtsel, Sudoku und Kreuzworträtsel?

Den „Mein PLUS+“-Bereich in seiner bisherigen Form gibt es nicht mehr. Unsere Spiele (Worträtsel, Sudoku, Kreuzworträtsel) finden Sie ab sofort im Menü unter dem Punkt „Spiele“.

Wo finde ich die neue Nachrichten-App für iOS und Android?

Wir haben eine News-App und eine e-Paper-App. Die e-Paper-App bleibt mit dem Relaunch nahezu unverändert. Leider müssen Sie sich einmalig mit Ihren Zugangsdaten neu anmelden.

Die neue NewsApp (“Augsburger Allgemeine News”) hat neben einem neuen Design auch neue Funktionen erhalten. Sie können dort nun z. B. Artikel kommentieren oder im Push-Postfach links oben alle erhaltenen Benachrichtigungen einsehen. Falls Sie die alte NewsApp bereits installiert haben, müssen Sie diese bitte aktualisieren. Wen Sie die App noch nicht auf Ihrem Mobilgerät haben, können Sie die Anwendung kostenlos installieren. Hier finden Sie die Links zur e-Paper-App und zur NewsApp: Wie kann ich die App der Augsburger Allgemeinen herunterladen?

Ich weiß meine Zugangsdaten nicht mehr. Wo bekomme ich neue?

Durch die Systemumstellung müssen Sie sich leider in Ihren Browsern, der NewsApp und im e-Paper neu anmelden. Dazu benötigen Sie Ihre Mailadresse und Ihr persönliches Passwort. Wenn Sie das Passwort vergessen haben, können Sie sich jederzeit ein neues festlegen. Mehr dazu hier: Ich habe mein Passwort vergessen, wie bekomme ich ein neues?

Bitte bedenken Sie, die Mailadresse zu verwenden, mit der Sie sich bei uns registriert haben.