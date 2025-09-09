Am Wochenende feiern gleich zwei Feuerwehren rund um Wertingen ihr 150-Jähriges

Es war ein Sommer voller Feuerwehrfeste im Raum Wertingen. Gleich sechs Wehren zelebrierten und zelebrieren ihr 150-jähriges Bestehen. Binswangen, Pfaffenhofen, Villenbach und Frauenstetten haben ihre Feiern schon hinter sich. Den Abschluss bilden die Zusamaltheimer und die Unterthürheimer am kommenden Wochenende. Wo was geboten sein wird.

In Zusamaltheim hat am vergangenen Freitag der Zeltaufbau begonnen. Darüber informiert Vorsitzender Martin Demharter. „Mit den Vorbereitungen sind wir so weit durch.“ Auch die 15 Festdamen sind bereit, ihren Verein zu repräsentieren. Los geht es am Freitag, 12. September. Um circa 17.45 Uhr wird laut Demharter ein kleiner Umzug vom Schulhof zum Bierzelt führen. Um 18 Uhr folgen Eröffnung, Bieranstich und Festzeltbetrieb mit der Musikkapelle Zusamaltheim. Um 20.30 Uhr beginnt der Partyabend mit der Musikvereinigung Ziemetshausen. Am ersten Tag wird es obendrein einen Vereinswettkampf der Pfarreiengemeinschaft geben. Dazu gehören zwei Spiele, die noch nicht verraten werden. Wer den ersten Platz erreicht, bekommt ein Spanferkel, für Platz Zwei und Drei gibt es Gutscheine zu gewinnen.

Beim Feuerwehrfest in Zusamaltheim gibt‘s viel zu gewinnen

Am Samstag beginnt um 18 Uhr der Festzeltbetrieb mit der Band Sexmoß, um 21 Uhr folgen die Partyhexen. An dem Abend wird bekannt gegeben, wer die Challenge gewonnen hat, zu der die Feuerwehr Zusamaltheim bereits Ende Juli auf ihrem Instagram-Account aufgerufen hat. Die Feuerwehr, die am meisten Personen in ihrem Löschfahrzeug unterbringt und davon ein Video schickt, gewinnt 50 Liter Freibier.

Am Sonntag, dem letzten Festtag, geht es um 9 Uhr los mit einem Weißwurstfrühstück. Um 10 Uhr folgt der Festgottesdienst, um 11 Uhr der Mittagstisch mit der Musikkapelle Zusamaltheim. Zwischen 13 und 15 Uhr steht ein Familienprogramm mit Show-Übungen auf der Agenda. Um 15.30 Uhr dann findet der große Festumzug statt. Mindestens 70 Startnummern wird es geben, wie Vorsitzender Demharter verrät. Eingeladen sind alle Feuerwehren aus dem Landkreis Dillingen, aber auch die Zusamaltheimer Ortsvereine werden vertreten sein.

Die Zusamaltheimer spenden mindestens 1000 Euro für den guten Zweck

Und auch an diesem letzten Tag des Feuerwehrfests wird es wieder etwas zu gewinnen geben. Demharter zufolge wandern alle Startnummern des Umzugs in den Lostopf. Der Verein, der gezogen wird, gewinnt eine Brauereiführung bei Schwarzbräu in Zusmarshausen. Die Verlosung findet am Sonntagabend statt, wenn die Laugnataler Musikanten zur letzten Festzelt-Runde aufspielen. Worauf die Zusamaltheimer Wehr hingegen verzichten möchte, sind die Gastgeschenke. Stattdessen spendet der Verein mindestens je 500 Euro an die Kartei der Not und an den Verein Glühwürmchen.

Auch in Unterthürheim werden 150 Jahre Feuerwehr gefeiert

Während man in Zusamaltheim groß auffährt, möchte man es in Unterthürheim etwas kleiner angehen – und 150 Jahre Feuerwehr dennoch gebührend feiern. Vorsitzender Robert Kraus schildert, dass im Bürgerhaus samt hinterem Bereich mit Hurgaheim und Außenbereich gefeiert wird. Es wird zwei kleinere Zeltanbauten und eine Bar geben.

Am Freitagabend ist um 20 Uhr Einlass. Um 21 Uhr beginnt der Rockabend mit der Band Waidmann, später folgt Grey. Am Samstag ist um 17 Uhr Festauftakt, Schirmherr und Bürgermeister Hans Kaltner wird den Bieranstich zelebrieren. Es folgt Biergartenbetrieb mit dem Akkordeonorchester Zusamtal. Um 20.30 Uhr hat die Tanzgruppe „Rope skippers“ des TSV Pfaffenhofen ihren Auftritt. Um 21 Uhr startet der Partyabend mit der Band Twice.

Bei der Feuerwehr Unterthürheim wird ein neuer Mannschaftstransportwagen (MTW) eingeweiht. Foto: Feuerwehr Unterthürheim

Am Sonntag beginnt um 9.30 Uhr der Festgottesdienst in der Kirche „Maria Hilf“ in Unterthürheim mit anschließender Fahrzeugsegnung. Denn die Unterthürheimer haben sich einen neuen Mannschaftstransportwagen, einen VW Crafter, angeschafft. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen mit der Blaskapelle Unterthürheim, ab 13 Uhr Familienprogramm mit Hüpfburg und Spritzenhaus. Um 14 Uhr treten die „Tanzsternchen“ des TSV Unterthürheim auf, der Festausklang findet bei Kaffee und Kuchen statt.

Vorsitzender Kraus verrät, dass an den drei Tagen Feuerwehrfest 93 Helferinnen und Helfer im Einsatz sein werden. Diejenigen, die beim Auf- und Abbau mithelfen werden, sind dabei noch gar nicht einberechnet. „Wir wollen das selbst stemmen“, sagt Kraus. „Und nicht so viel vergeben.“ Daher habe sich die Wehr gegen ein großes Bierzelt mit Festwirt und Festdamen entschieden. Auch so habe man genügend Arbeit. Außerdem weist er auf die vielen weiteren Feuerwehrfeste in der Umgebung hin, die in diesem Jahr stattgefunden haben und im nächsten Jahr noch folgen werden. Hinzu kämen verschiedene Feierlichkeiten anderer Vereine.