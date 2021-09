Minister Sibler hat in Buttenwiesen eine Medaille dabei

Plus Hans Kaltner und Johannes Mordstein werden für ihr Engagement für die jüdische Geschichte ausgezeichnet

Es ist eine bayernweit einzigartige Konstellation – das Ensemble aus ehemaligem jüdischen Badhaus (Mikwe), Friedhof und Synagoge in Buttenwiesen. Für die Instandsetzung der ehemaligen Mikwe und das Engagement für jüdische Geschichte und Baukultur überreichte nun Wissens- und Kunstminister Bernd Sibler eine besondere Auszeichnung. Der Buttenwiesener Bürgermeister Hans Kaltner und Johannes Mordstein, Archivar der Gemeinde, erhielten gestern eine von bayernweit 15 Denkmalschutzmedaillen, die in diesem Jahr verliehen werden.