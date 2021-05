Spurensuche in Buttenwiesen mit „bedrückender Aktualität“

Als die Planungen für die Veranstaltungsreihe in Buttenwiesen anliefen, konnten die Organisatoren nicht ahnen, dass das Projekt eine „bedrückende Aktualität“ erhalten sollten. Mitten in Deutschland waren in den vergangenen Tagen bei pro-palästinischen Demonstrationen Judenhass und antisemitische Beschimpfungen zu hören.