vor 5 Min.

Jetzt gibt es Carsharing in Wertingen

Fahrzeuge am Schloss. Nutzer brauchen eine Kundenkarte

Die Stadtwerke Augsburg (SWA) erweitern ihr Carsharing-Angebot und bieten diesen Service ab sofort auch in Wertingen an. Damit ist Wertingen ein weiterer Standort im Umland, der das SWA-Carsharing anbietet. Am Wertinger Rathaus stehen ab sofort drei Fahrzeuge für die Carsharing-Kunden zur Verfügung: ein Opel Corsa, ein Opel Vivaro (Neunsitzer) sowie ein Renault Zoe (Elektroauto). Nach erfolgreicher Anmeldung beim SWA-Carsharing kann die Kundenkarte nach Vorzeigen des Führerscheins direkt im Wertinger Bürgerbüro (Schulstraße 10) abgeholt werden. Kunden können sich aber auch wie gewohnt im SWA-Kundencenter in Augsburg anmelden und ihre Kundenkarte direkt dort in Empfang nehmen.

„Wir freuen uns, dass wir unser Carsharing-Angebot nun auch in Wertingen anbieten können“, sagt SWA-Geschäftsführer Walter Casazza. „Mit unserem nachhaltigen Angebot sind die Wertinger ab sofort flexibel mobil unterwegs.“ Das swa-Carsharing gibt es seit 2015. Mittlerweile nutzen fast 5000 Kunden das Angebot der Stadtwerke Augsburg.

Die Flotte umfasst an 79 Standorten knapp 200 Fahrzeuge – vom Kleinwagen über Mittelklasse bis hin zum Transporter ist für jeden das richtige Auto dabei. (pm)

