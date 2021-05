Pläne für neue Gasleitung - eigentlich keine gute Nachricht

Plus Bayernets präsentiert sich als kompetente Firma. Doch das Ganze hat eine Kehrseite.

Bayernets hat sich einmal mehr genau so präsentiert, wie man sich das als normaler Bürger – und wahrscheinlich auch als Stadtrat – wünscht. Freundlich, kompetent, ohne Brimborium. Diese Firma hantiert mit Summen, die sonst im Stadtrat einer kleinen Kommune wie Wertingen nicht zur Tagesordnung gehören – die Verdichterstation in Prettelshofen etwa kostete mehr als 100 Millionen Euro. Eine 40 Kilometer lange Leitung plus technische Anpassung ebendieser Verdichterstation dürfte ebenfalls viele Millionen kosten. Und trotz dieser Finanzkraft verhält sich die Firma nie hochnäsig. Auch jetzt ist sie zum frühestmöglichen Zeitpunkt um Aufklärung und Information rund um ihre Pläne bemüht und sucht auf allen Ebenen das Gespräch mit den Betroffenen.

