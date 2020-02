vor 10 Min.

Volkshochschule Zusamtal präsentiert ihr Frühjahrsprogramm

Das neue Heft wird am Mittwoch verteilt. Wie, wo und ab wann man sich für die einzelnen Kurse anmelden kann.

Endlich ist es soweit – das Frühjahrsprogramm der Volkshochschule (vhs) Zusamtal Wertingen-Buttenwiesen erscheint. Voll gepackt mit vielen neuen Angeboten und den beliebten Klassikern richtet sich das Programm an alle, die Neues lernen, Vergessenes auffrischen, praktische Fertigkeiten erwerben und Spaß am Lernen mit Gleichgesinnten haben möchten.

Das Programmheft wird am Mittwoch, 12. Februar, in der Stadt und Verwaltungsgemeinschaft (VG) Wertingen sowie der Gemeinde Buttenwiesen verteilt.

Nur Haushalte, an deren Briefkasten der Einwurf von Werbesendungen erlaubt ist, können das Programm erhalten. Außerdem liegt das Programm zur Abholung in den Rathäusern Wertingen und Buttenwiesen bereit. Personen, die außerhalb dieses Einzugsgebiets wohnen, können das Programm unter der Telefonnummer 08272/84180 kostenlos anfordern und sich auf der Homepage unter www.vhs-zusamtal.de informieren.

Online wird das Programm am Mittwoch, 12. Februar veröffentlicht. Ab Montag, 17. Februar wird die Homepage für Online-Anmeldungen freigegeben. Auch persönliche, telefonische und schriftliche Anmeldungen sind ab Montag, 12. Februar, 9 Uhr möglich.

Die Anmeldung kann persönlich in den vhs-Büros im Wertinger Rathaus, Zimmer 203, oder in der Gemeinde Buttenwiesen erfolgen. Anmeldungen sind auch schriftlich per Post oder per Fax (08272/844110) und über die Homepage unter www.vhs-zusamtal.de möglich.

Telefonische Anmeldungen nimmt die Volkshochschule unter den Telefonnummern 08272/84180, 08272/84190 oder auch 08274/999912 entgegen. In allen Fällen werden sämtliche Angaben, die auf den im Heft beigelegten Anmeldekarten abgefragt werden, benötigt. (pm)

Themen folgen