Wertingen

11:53 Uhr

Mehr als ein „Jahrhundert-Starkregen“ trifft das Zusamtal

Die Wassermassen haben auch am Kalteck in Wertingen gewütet. Dort rissen die Fluten Granitsteine aus dem Weg.

Plus In Wertingen fallen am Sonntag in einer Stunde mehr als 70 Liter Niederschläge. Das ist mehr als der Monats-Durchschnitt. Auch Fristingen wird geflutet.

Von Berthold Veh

Was die Region Wertingen am Sonntag erleben musste, war nicht nur gefühlt der Wahnsinn. „Das war ein Jahrhundert-Starkregen“, sagt der Beauftragte für den Hochwassernachrichtendienst am Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Ludwig Humbaur. Von den Unwettern am Sonntagabend in Bayern sei die Wertinger Region am stärksten getroffen worden. „Das war das heftigste Ereignis im Freistaat“, erläutert Humbaur.

Themen folgen