Im Wertinger Heimatmuseum gibt es einen Aktionstag

Ein Aktionstag findet am Sonntag, 1. September, von 14 bis 17 Uhr im Wertinger Schloss und im Heimatmuseum statt. Das Team um Museumsreferent Cornelius Brandelik ermöglicht anlässlich des Jubiläumsjahres allen Interessierten, mehr über die Geschichte der Pappenheimer zu erfahren. Laut einer Pressemitteilung aus dem Rathaus wird anhand des Zeitstrahls – eine Ausstellung, die heuer zum 750. Stadtgeburtstag eröffnet wurde – die Entwicklung Wertingens anschaulich und kurzweilig erklärt. Außerdem erfahren die Gäste viel Wichtiges und Witziges über die Heimat, unter anderem auch über die Geschichte des Pappenheimer Schlosses in der Zusamstadt.

Kinder können in Wertingen ihr eigenes Stadtsiegel basteln

Speziell für Kinder wird eine Führung zum Zeitstrahl um 14.15 Uhr abgehalten. Um 16 Uhr beschäftigt sich das Museumsteam gemeinsam mit den Kindern mit den alten Wertinger Stadtsiegeln. Zudem kann man selbst ein Siegel herstellen. Wer Lust hat, an der Kinder-Führung teilzunehmen oder sein eigenes Siegel zu basteln, soll sich über die Stadt Wertingen bei Verena Beese unter der Telefonnummer 08272/84196 anmelden. Die Kinder-Aktionen finden im Rahmen des Ferienprogramms statt.

Woher kommt die Redensart: „Ich kenne meine Pappenheimer“?

Übrigens: Die Pappenheimer sind einem meist aufgrund eines Sprichworts geläufig. Dieses heißt: „Ich kenne meine Pappenheimer“. Dieses geflügelte Wort stammt von Friedrich Schiller, und zwar aus der Wallenstein-Trilogie. In diesem Werk sagt Wallenstein: „Ich kenne meine Pappenheimer.“ Wallenstein will damit ausdrücken, dass er genau weiß, wie die Pappenheimer sind und jede einzelne Person des Regiments kennt. Ursprünglich verwendete man die Redensart im Sinne von „Ich weiß, wie die sind.“ Mittlerweile drückt man mit diesem Spruch aber auch sein Misstrauen aus. Wie etwa, wenn es heißt: „Das wird jetzt unangenehm für mich, ich kenne meine Pappenheimer.“

Die Pappenheimer waren auch für Wertingen und für den Bau des Schlosses wichtig. Kurz zusammengefasst: Als bayerisches Lehen erwarb der Augsburger Patrizier 1348 die Herrschaft Wertingen von Hohenreichen. Nach 1360 ließ er das alte Schloss zusammen mit dem südlichen und nördlichen Eckturm errichten. Die Brüder Wilhelm und Hartmann Langenmantel verkauften die Herrschaft Wertingen 1467 an Mang I. Marschalk von Pappenheim, nachdem Ort und Schloss während des 14. und 15. Jahrhunderts mehrmals beträchtlich beschädigt worden waren. Um 1500 wurde es umgestaltet, der Unterbau des freistehenden südlichen Uhrenturmes entstand.

Wann das Wertinger Schloss erbaut wurde

Nach dem Tode Christoph Marschalks von Pappenheim im Jahre 1568 vereinigte sein Bruder Veit die Herrschaft unter dem Namen Wertingen-Hohenreichen und verlegte seinen ständigen Wohnsitz nach Wertingen. Adam Wolfgang Christoph von Pappenheim ließ 1654 den Erweiterungsbau, das sogenannte neue Schloss, errichten. Als um 1700 die hier ansässige Linie der Pappenheimer im Mannesstamm ausstarb, fiel das Lehen wieder an das Kurfürstentum Bayern zurück. Im Spanischen Erbfolgekrieg (1701 bis 1714) kam es in den Besitz der Fürsten Lobkowitz, fiel aber 1714 wieder an Bayern zurück. Spätestens ab 1768 entstand im Schloss ein eigenes Pfleggericht, in den Jahren 1803 bis 1806 wurde es das Landgericht Wertingen. Auch das Postamt war im Schloss untergebracht. 1862 kamen Bezirksamt und Landgericht als reine Justizbehörden im Doppelschloss unter. Wieder wurde umgebaut.

Die aus Backsteinen errichtete Schlossbrücke stammt aus dem 18. Jahrhundert. Die Schlossmauer mit ihren Strebepfeilern ist in das 16. beziehungsweise 17. Jahrhundert zu datieren. Seit 1975 befindet sich hier das Heimatmuseum der Stadt Wertingen. Seit dieser Zeit wird das Gebäude auch als Rathaus der Stadt und seit 1978 als Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen genutzt. (mit AZ und bbk)