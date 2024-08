Beim Wertinger Stadtfest geht es hoch her

Es sieht gemütlich aus. Verena Friedrich und Sabine Beckert sitzen in den Liegestühlen am Zusamstrand. Die beiden Frauen sind ins Gespräch vertieft. Gelegentlich nippen sie an ihrem Cocktail. Um sie herum herrscht Trubel. Besucher und Besucherinnen schieben sich durchs Gedränge. So mancher will näher an die Bühne an der Zusaminsel heran. Dort spielt die Band Twice und begeistert das Publikum. In der Luft liegt der Geruch von den verschiedenen Ständen, die ihre Spezialitäten anbieten.

Elli Höchstätter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis