Bauvoranfrage für Wohnprojekte in Wertingen abgelehnt – Was nun?

Wertingen

Buhlsche Bauvoranfrage auf Gärtnerei-Gelände in Wertingen abgelehnt

Der Investor möchte auf dem ehemaligen Grundstück der Gärtnerei Blasius Hurler 15 Wohnungen errichten. Doch die Stadt Wertingen sieht Klärungsbedarf.
Von Laura Gastl
    Der Investor hat auf dem Gelände in der Pfarrgasse als Protestaktion eine große Todesanzeige aufgehängt, weil er sich über die neue Stellplatzsatzung ärgert.
    Der Investor hat auf dem Gelände in der Pfarrgasse als Protestaktion eine große Todesanzeige aufgehängt, weil er sich über die neue Stellplatzsatzung ärgert. Foto: Daniel Dollinger

    Immer noch hängt auf dem brachliegenden Grundstück der Badgasse 13 in Wertingen die große Traueranzeige. Eigentümer Hermann Buhl betrauert mit dieser Protestaktion „bezahlbaren Wohnraum in Wertingen“, der aus seiner Sicht mit der neuen Stellplatzsatzung nicht entstehen kann. Nun hat sich Wertingens Bauausschuss mit der Bauvoranfrage für ebendieses Gelände befasst. Der Investor möchte hier insgesamt 15 Wohneinheiten errichten. Doch der Ausschuss lehnte die Voranfrage ab – vorerst.

