Buhlsche Bauvoranfrage auf Gärtnerei-Gelände in Wertingen abgelehnt

Immer noch hängt auf dem brachliegenden Grundstück der Badgasse 13 in Wertingen die große Traueranzeige. Eigentümer Hermann Buhl betrauert mit dieser Protestaktion „bezahlbaren Wohnraum in Wertingen“, der aus seiner Sicht mit der neuen Stellplatzsatzung nicht entstehen kann. Nun hat sich Wertingens Bauausschuss mit der Bauvoranfrage für ebendieses Gelände befasst. Der Investor möchte hier insgesamt 15 Wohneinheiten errichten. Doch der Ausschuss lehnte die Voranfrage ab – vorerst.

Laura Gastl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauvoranfrage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis