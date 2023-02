Kinderkrippenplätze sind begehrt: Binswangen braucht zweite Gruppe

Plus Die Gemeinde Binswangen braucht Raum für eine zweite Kinderkrippen-Gruppe. Außerdem soll eine "Springerkraft" aushelfen.

Für das nächste Krippenjahr sind insgesamt rund 20 Kinder angemeldet. Das bedeutet, dass eine zweite Gruppe in der Binswanger Kinderkrippe gebildet werden muss. Bei der Raumsuche kristallisierte sich das "Heimle" als beste Lösung heraus. Alle anderen Möglichkeiten, im Schulgebäude selbst oder im Pfarrheim, seien aus verschiedenen Gründen rechtlich nicht zulässig, erklärte Bürgermeister Anton Winkler dem Gemeinderat. Auch eine gemischte Gruppe mit Kindergarten- und Krippenkindern war im Gespräch, aber da zehn Neuanmeldungen für den Kindergarten eingingen, sind die zwei Gruppen voll. Ratsmitglied Johannes Rigel meinte, dass bevor das Pfarrheim umgebaut werde, Mitarbeiter gefunden werden müssten, denn: "Nur wenn wir das Personal haben, können wir die Gruppe einrichten."