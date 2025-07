„O du eselshafter Mann“ und „McDonald‘s-Lied“ erklingen in der Synagoge

Konzerte des gemischten Chores „Liederkranz“ sind immer wieder auch unterhaltsame gesellschaftliche Events. Gespräche am Rande des musikalischen Ereignisses und in der Pause führen viele Bürger zusammen, die sich sonst nicht alle Tage treffen. Erfreulich, dass dann auch solche Wertinger in die Synagoge kommen, die sich sonst eher selten dort einfinden. Und das sommerliche Programm mit Mozart, aber auch lustigen Wein- und Volksweisen sowie anspruchsvoller Chormusik rundeten sich an diesem heißen Sommerabend zu einem besonders kurzweiligen Vergnügen für alle, die den Weg in das einstige jüdische Gotteshaus gefunden hatten. Und das alles gegen die sportliche Fußballkonkurrenz im Fernsehen.

