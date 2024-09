Nach dem Brand: Was wird aus dem Jugendtreff in Rieblingen?

Er war ein beliebter Treffpunkt für viele Jugendliche und junge Gebliebene in der Region – der sogenannte Container im Wertinger Ortsteil Rieblingen. Ein ehemaliger Container war dort in vielen Arbeitsstunden zum Jugendtreff umgewandelt worden, samt Dachstuhl und Anbau. Doch nun ist von der Jugendhütte nur noch ein Teil übrig geblieben. Der Grund: In der Nacht zum vergangenen Samstag brach in dem Gebäude ein Feuer aus. Wie die Polizei mitteilte, stand der Dachstuhl innerhalb kürzester Zeit in Flammen. Brandursache dürfte laut Polizeibericht ein technischer Defekt im Bereich des Kamins gewesen sein. Die Feuerwehren Rieblingen, Prettelshofen, Biberbach und Wertingen waren in dem Wertinger Stadtteil mit circa 60 Personen vor Ort und löschten den Brand.

