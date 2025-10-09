Bürgermeister und Landräte klagen in Bächingen über „desaströse“ Finanzlage

Am Ende gibt es in der Umweltstation Mooseum in Bächingen eine kleine Unsicherheit. Ist es nun der 93. oder der 95. Bayerisch-Württembergische Kommunalstammtisch, der am Donnerstagabend getagt hat? Der Dillinger Landrat Markus Müller will beim nächsten Treffen Klarheit schaffen. Sicher ist jedenfalls, dass sich die beiden Landräte und Bürgermeister aus den Grenzregionen der Landkreise Dillingen und Heidenheim seit 1979 regelmäßig zu einem Gedankenaustausch treffen. Anfangs ging es darum, den Bau der Autobahn 7 voranzubringen. Ein Dauerbrenner war der Ausbau der B492, und der gemeinsame Kampf gegen ein Atommüll-Endlager in der Region stand zuletzt auf der Tagesordnung. Aber die Rathauschefs und Landräte bauten mitunter auch an Luftschlössern – etwa an der Prüfung, ob die Bahnstrecke Gundelfingen-Sontheim/Brenz wiederbelebt werden kann. Diesen Donnerstag ging es um die prekäre Finanzlage der Kommunen und die Frage, ob das Amt des Bürgermeisters da überhaupt noch Spaß macht.

Der Heidenheimer Landrat Peter Polta und der Dillinger Landkreischef Markus Müller sprachen zunächst über die kommunalen Haushalte und die Situation in den Kliniken der beiden Landkreise. Auch in Heidenheim ist die Finanzierung der Kreisklinik auf dem Schlossberg inzwischen schwieriger geworden. Wegen der Defizite müsse der Kreis ständig das Eigenkapital erhöhen. „Wir können nicht jährlich zehn Millionen Euro hochschieben“, sagte Polta. Müller informierte über das Insolvenzverfahren der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH, das 200 Arbeitsplätze gekostet habe und am 1. Januar 2026 beendet werden soll.

Müller: Warum können Klassenzimmer nicht für die Mittagsbetreuung genutzt werden?

Als es um den Rechtsanspruch der Eltern auf Ganztagsbetreuung ihrer Grundschulkinder ging, nahm die Diskussion in der Runde Fahrt auf. Landrat Polta hatte eingangs bereits darauf hingewiesen, dass die Situation der kommunalen Haushalte „desaströs“ sei. Und Landrat Müller stellte die Frage, warum es denn nicht möglich sei, dass Klassenzimmer auch für die Mittagsbetreuung genutzt werden können. Dies hatte auch der Herbrechtinger Bürgermeister Daniel Vogt in der Grundschule vor. „Mir wurde aber erklärt, dass das nicht zulässig ist.“ Der Niederstotzinger Rathauschef Marcus Bremer machte auf die Schwierigkeiten bei der Umsetzung dieses Rechtsanspruchs aufmerksam. Er warnte davor, Erwartungshaltungen bei den Bürgern und Bürgerinnen zu wecken. Viele hätten noch das Gefühl, im Land der Glückseligkeit zu leben. „Wir können das derzeitige Level vielleicht gar nicht halten“, gab Bremer zu bedenken und forderte mehr Eigenverantwortung.

Bürgermeister Hermann Mailänder: „Für jeden „Läddakäs“ ein Gutachten“

Sontheims Bürgermeister Tobias Rief, der auch mit Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz und Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller Wiedersehen feierte, forderte ebenfalls, man müsse „auf die Bremse treten, wenn es um die Schaffung neuer Ansprüche geht“. Und Syrgensteins Rathauschefin Mirjam Steiner sagte, dass die meisten Kommunen gegenwärtig „nur den Mangel verwalten“. 50 Prozent der Kosten für die Kindertageseinrichtungen blieben in Syrgenstein bei der Gemeinde hängen. Die Kommune wende allein für die Kitas eine Million Euro jährlich auf. Hermaringens Bürgermeister Jürgen Mailänder, der nach 24 Jahren beim Stammtisch herzlich verabschiedet wurde, beklagte die Bürokratie. Heutzutage brauche es für jeden „Läddakäs“ ein Gutachten.

Landrat Polta hat zuvor gefordert, dass vom 500-Milliarden-Sondervermögen des Bundes bei den Kommunen etwas ankommen müsse. Bürgermeister Holger Weise (Steinheim am Albuch) rechnete indes vor, dass es pro Einwohner nicht viel mehr als 90 Euro sein werden. Eingangs hatte Bürgermeister Siegmund Meck den Gästen Bächingen mit seinen 1400 Einwohnern und dem gemeinsamen Gewerbegebiet mit dem württembergischen Sontheim/Brenz präsentiert. Der Vorsitzende des Fördervereins Mooseum, Reinhold Wilhelm, stellte die vielfältigen Bildungsangebote der Umweltstation für eine nachhaltige Entwicklung vor.

Bürgermeister Taglang: „Der Austausch hier war für mich sehr wertvoll

Ganz am Ende wurde es erneut emotional, denn auch Medlingens Bürgermeister Stefan Taglang verabschiedete sich. Er sei den Landkreisen Heidenheim und Dillingen dankbar, dass sie für die Kosten dieses Kommunalstammtischs eine Haushaltsstelle gefunden hätten. „Der Austausch hier war für mich sehr wertvoll“, sagte Taglang, der bei der Wahl im März nicht mehr kandidiert. Im Übrigen ist es der 95. Kommunalstammtisch, der mit dem Abschied dreier Rathauschefs endete. Nattheims Rathauschef Norbert Bereska, der ebenfalls ausscheidet, konnte krankheitsbedingt nicht teilnehmen.