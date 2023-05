Buttenwiesen

Buttenwiesen ebnet den Weg für neue Windräder

Plus Der Gemeinderat sagt Ja zu gemeinsamen Planungen mit den Gemeinden Ehingen und Kühlenthal. In Wortelstetten braucht es einen Notadjutanten bei der Feuerwehr.

Von Brigitte Bunk

Buttenwiesens Gemeinderat hat den Weg für ein weiteres Windrad geebnet. Mit zwei Gegenstimmen beschloss das Gremium die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung des Bebauungsplans "Bürgerwind am Rohrholz" in Wortelstetten. Die Firma GP Joule beabsichtigt, für die gleichnamige Betreibergesellschaft auf Buttenwiesener Flur ein Windrad zu bauen und darf jetzt auf eigene Kosten ein Fachbüro mit den Planänderungen beauftragen. Die Gemeinden Kühlenthal und Ehingen, auf deren Flur auch jeweils eine Windkraftanlage geplant ist, haben den jeweiligen Beschluss bereits 2019 gefasst.

100 Menschen informierten sich in Wortelstetten über die Windräder

Die Entscheidung hatte bereits in der vergangenen Sitzung auf der Tagesordnung gestanden. Nach langer Diskussion beschloss der Gemeinderat damals, zunächst die Bürger des Ortsteils Wortelstetten nochmals explizit über das Vorhaben zu informieren, wird das künftige Windrad doch ihrem Dorf am nächsten sein. "In Wortelstetten wird immer hart diskutiert, aber dabei kommen alle Fakten auf den Tisch", betonte Bürgermeister Hans Kaltner, wie sehr er die Gespräche schätzt. Ratsmitglied Daniel Uhl betonte, dass über 100 Anwesende bei rund 750 Einwohnern eine beachtliche Teilnehmerzahl sei.

