Freie Schule und Kindergarten: In Lauterbach braucht es eine klare Entscheidung

„Wir müssen wissen, wie es nun weitergeht mit der Freien Schule in Lauterbach.“ Bürgermeister Hans Kaltner drängt auf eine klare Aussage vonseiten der Schule. „Dass der Umzug nach Donauwörth geplatzt ist, ist uns in dieser Dimension neu“, sagte er mit Hinweis auf den kürzlich erschienenen Zeitungsartikel in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Damit verbunden ist die Unterbringung von Krippenkindern, die momentan nur als Übergangslösung vom Landratsamt genehmigt ist.

Birgit Alexandra Hassan Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lauterbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis