Die Freie Schule Lech-Donau möchte in Lauterbach bleiben

Der Standort der Freien Schule Lech-Donau soll auch künftig in Lauterbach bestehen bleiben. Darüber informiert Geschäftsführerin Sandra Gärtner-Rohrlack unsere Redaktion zu Beginn des neuen Schuljahrs. Weil das bestehende Gebäude zu klein und die Busanbindung nicht optimal ist, planten die Verantwortlichen über mehrere Jahre hinweg, in das Wörnitz-Center nach Donauwörth zu ziehen. Doch das Vorhaben ging „im Dickicht der Bürokratie“ unter, wie es vor einem Jahr in einer Mitteilung hieß. Sind die Gründe für eine mögliche Verlegung nicht mehr aktuell? Und was genau haben die Verantwortlichen nun vor?

