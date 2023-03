Buttenwiesen

06:30 Uhr

Ist ein Buttenwiesener Hang sicher genug?

Auch Buttenwiesen war von dem Jahrhundert-Starkregen am 6. Juni 2021 in Mitleidenschaft gezogen.

Plus Die Nachbarn haben keine Zustimmung zu einer Stützmauer gegeben. Seit dem Starkregen 2021 ist die Sicherung des Hangs Thema.

Von Brigitte Bunk

Die Errichtung einer 2,80 Meter hohen Stützmauer, die 21,5 Meter lang werden soll, beschäftigte den Gemeinderat Buttenwiesen in seiner Sitzung am Montag. Wie Zweite Bürgermeisterin Johanna Eser-Weidel erklärte, soll damit ein Mehrfamilienwohnhaus am Stehlesberg vor dem Abrutschen des Hangs geschützt werden. Sie vertrat den erkrankten Bürgermeister Hans Kaltner. Laut Bayerischer Bauordnung sind nur Mauern und Einfriedungen mit einer maximalen Höhe von zwei Metern verfahrensfrei.

