Wie der Klimawandel schon jetzt die Landwirtschaft im Landkreis Dillingen verändert

Längere Trockenperioden, extreme Niederschläge: Bauern in der Region spüren den Klimawandel. Wie damit umgehen? Kann etwa Gentechnik helfen?

Wenn Jürgen Speinle auf seinen Äckern Erbsen anpflanzt, steht er vor einem Problem: Sie blühen von Ende Mai bis Juni und brauchen dann viel Wasser. Doch gerade in den entscheidenden Wochen regnet es deutlich weniger als früher. Der Ertrag sinkt, planen wird immer schwieriger, sagt der Weisinger Landwirt. Den Klimawandel spüren die Bauern in der Region schon längst. Und seine Effekte, das zeigen regionale Daten, werden noch stärker. Wie bereitet man sich darauf vor?