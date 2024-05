Das Volksfest ist "die fünfte Jahreszeit in Wertingen"

Am Tag der Vereine ziehen mehr als 20 Gruppierungen mit ihren Fahnen ins Wertinger Festzelt. Am Freitag geht es weiter mit "Mädchenalarm".

Am Ersten Mai war auf der Dirrmeierwiese bereits Betrieb, denn das Volksfest in Wertingen ist ein Magnet. Gäste aus der Zusamstadt und dem Umkreis haben am Mittwoch das Essen im Zelt und die Sonne draußen im Vergnügungspark genossen. Einen Tag später, am Donnerstag, stehen beim Wertinger Volksfest die Vereine im Foklus.

Mehr als 20 Gruppierungen aus dem Wertinger Raum ziehen beim Tag der Vereine mit ihren Fahnen ins Festzelt ein. Die Wertinger Stadtkapelle spielt dazu groß auf. Mit dabei sind am Donnerstagabend unter anderem der Imkerverein, der TSV Wertingen, das Rote Kreuz und auch viele Mitglieder des V-Party-Vereins, der am 17. und 18. Mai erneut für ein großes Spektakel in Zusamaltheim sorgen wird. Die Vereine geben ein schönes Bild ab, sie präsentieren sich in einheitlichen T-Shirts und Uniform.

Wertingens Bürgermeister Lehmeier dankt den Vereinen

Die Wertingerin Marion Buk-Kluger moderiert das Event. Sie holt Festwirt Werner Schmid senior und Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier auf die Bühne. Der Rathauschef hält in seiner Ansprache das Ehrenamt hoch. Lehmeier dankt den örtlichen Vereinen für ihren Einsatz. Für Werner Schmid ist es bereits das 20. Volksfest, das er ausrichtet. Dabei sind zwei Coronajahre gar nicht eingerechnet. Für ihn sei das Volksfest in der Zusamstadt "die fünfte Jahreszeit in Wertingen", sagt der Unternehmer aus Wortelstetten. Danach gibt Schmid offiziell den Startschuss für den Beginn der Feier. Anschließend erhält die mitgliederstärkste Vereins-Gruppe, die einmarschiert ist, 50 Liter Freibier – gesponsert von der Festwirtsfamilie.

Am Freitag geht es in Wertingen weiter mit "Mädchenalarm"

Später am Abend sorgt die Partyband "Luckies mit Sängerin" für Stimmung, damit die Gäste in Dirndl und Lederhose auf den Bänken tanzen, klatschen und mit ihren Krügen anstoßen können – pünktlich zum Auftakt des Volksfests in Wertingen.

Die Partyband "Mädchenalarm" spielt am Freitagabend bei der Nacht der Tracht auf dem Wertinger Volksfest auf. Foto: Mädchenalarm (Archivbild)

Am Freitag geht es weiter im Zelt und in den Fahrgeschäften an der Wertinger Industriestraße. Der Vergnügungspark öffnet um 14 Uhr. Einlass ins Bierzelt ist um 17 Uhr. Und später verspricht das Wertinger Volksfest wiederum ausgelassene Partystimmung: Bei der Nacht der Tracht (Eintritt fünf Euro) spielt von 18.30 bis 23.30 Uhr die Partyband "Mädchenalarm" auf.

