Neustart nach Insolvenz: Metzgerei Schmid aus Wortelstetten setzt auf jüngere Führung und neue Ideen

Die Sanierung der Metzgerei Schmid GmbH ist erfolgreich abgeschlossen. Das erklären die Verantwortlichen des Betriebs aus dem Buttenwiesener Gemeindeteil Wortelstetten in einer Pressemitteilung. Nachdem die Gläubiger in großer Mehrheit dem erarbeiteten Sanierungskonzept zugestimmt hätten, habe nun auch das Amtsgericht Nördlingen das Insolvenzverfahren aufgehoben. Das Unternehmen war Ende 2024 in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Im Januar war deshalb ein Insolvenzverfahren eröffnet worden.

Im Zuge der Sanierung wurde ein Wechsel in der Geschäftsführung vollzogen: Künftig führt Werner Schmid jun. das Familienunternehmen, das bereits 1934 gegründet wurde, in der vierten Generation weiter. Sein Vater, Werner Schmid sen., hatte den Betrieb jahrzehntelang geleitet und die Sanierung angestoßen.

Erfolgreiche Sanierung der Metzgerei Schmid

Werner Schmid jun. ist seit 1. Oktober alleiniger Gesellschafter. Der 30-Jährige hat Betriebswirtschaft studiert und ist seit sechs Jahren im elterlichen Betrieb tätig. Er habe aber bereits im Teenager-Alter im Unternehmen mitgeholfen, berichtet er. Mit dem Generationswechsel soll die „unternehmerische Verantwortung nun langfristig gesichert und die Ausrichtung auf moderne Strukturen verstärkt werden“, heißt es in der Presseerklärung der Metzgerei weiter.

Das Unternehmen erklärt, dass während der Sanierungsphase die zehn Filialen in Augsburg, Friedberg, Meitingen, Wertingen und Umgebung geöffnet blieben. Auch die Produktion sei ohne Unterbrechung weitergelaufen.

Werner Schmid jun. übernimmt die Geschäfte

Im Rahmen der Sanierung seien zahlreiche interne Optimierungen umgesetzt worden. Zwei Filialen – in Untermeitingen sowie die zweite Filiale in Göggingen – wurden geschlossen. Zudem sei ein „maßvoller Personalabbau“ erfolgt: Von ursprünglich rund 140 Beschäftigten seien heute 120 Mitarbeitende im Unternehmen tätig. Wie es in der Presseerklärung weiter heißt, konnte der Betrieb die Kernmannschaft, die das Unternehmen seit Jahren trage, halten.

Bislang war Werner Schmid sen. der Geschäftführer. Foto: Marion Buk-Kluger (Archivbild)

Darüber hinaus habe die Metzgerei Schmid ihre Rolle als Partner für Gastronomie, Kantinen und Catering weiter festigen können. Bereits vor Abschluss des Verfahrens hätten zahlreiche weitere Aufträge für Volksfeste und Veranstaltungen vorgelegen. Werner Schmid jun. überlegt aber derzeit, ob er den Festzeltbetrieb weitermachen will. Zum einen würden diese Veranstaltungen für ihn und sein Team einen großen Aufwand darstellen. Diese Zeit und Kraft fehle dann für das Kerngeschäft, so Werner Schmid jun. Außerdem habe er das Gefühl, dass die Menschen weniger oft ins Bierzelt gehen und dort auch weniger konsumieren. (mit AZ)