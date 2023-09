Jetzt kann man im Landkreis Dillingen Lebkuchen kaufen

Dominosteine und Spekulatius: Die typischen Winterleckereien sind schon jetzt, Anfang Herbst, im Handel zu haben. Was halten die Menschen in der Region davon?

Wie im Müller, wie im Lidl, wie im Edeka. Die Lebkuchensaison fängt dort schon im August an. Einige Kunden der Wertinger Filialen äußern ihren Unmut darüber, dass Weihnachtsgebäck bereits im Sommer zu sehen ist. Michaela Kunzmann, eine Passantin in Wertingen, spricht mit unserer Redaktion darüber. Als sie in den Schulferien vor einigen Wochen einkaufen ist und ihr das graue Wetter auch noch die Stimmung drückt, sieht sie das Weihnachtsgebäck im Laden stehen. Kunzmann findet es schlimm. Die Weihnachtszeit sei noch so weit weg. „Wenn überhaupt, gewöhne ich mich erst langsam an den Gedanken, dass der Herbst kommt, und der Sommer geht“.

Der stellvertretende Filialleiter, Dennis Dronia, stellt die Weihnachtsware des Augusts im Wertinger Edeka vor. Foto: Taisia Matwejew

Auch Simon Wagner, ein 28-Jähriger aus dem Wertinger Umfeld, findet es unpassend, dass Weihnachtsgebäck schon so früh zu sehen ist. Strauß sagt, „Es scheint passender zu sein, wenn sich wenigstens das Wetter dem Winter annähert.“ Stattdessen wurden schon Lebkuchen verkauft, während es draußen noch fast 30 Grad hatte, so der 28-jährige.

Die Bioläden handhaben es anders als die Supermärkte

Im Gegensatz zu den Supermärkten ist es bei den eigenständigen ländlichen Bioläden anders. Diese entscheiden nach eigenem Maß, wann es am geeignetsten ist, die Lebkuchen, Weihnachtsstollen und andere Plunder zu verkaufen. Unsere Redaktion hat mit den Läden Naturkost von Familie Ilg und dem Naturkost-Laden Naturel von Birgit Seibold gesprochen. Beide Geschäfte entscheiden nach eigenen Erfahrungswerten mit dem Verkauf der weihnachtlichen Produkte im gegen Mitte Oktober anzufangen. Im Zusamaltheimer Geschäft gibt es dann von Anneliese Ilg gebackenes Früchtebrot, Weihnachtsstollen und anderes Gebäck mit saisonalem Obst, sowie Lebkuchen der Marke Rosengarten.

Anneliese Ilg vor ihrem Laden. Foto: Taisia Matwejew

Laut Ilg handle es sich dabei um eine "wunderbare Marke, die ohne Streckmittel backt.“ In Dillingen dagegen gibt es neben der Backware aus der Frisch-Kuchentheke auch Seife, Kerzen und Räucherstäbchen. Birgit Seibold erzählt: „Das Gute bei uns Bioläden ist, wir verpacken nicht alles doppelt und dreifach“. Seibold zeigt auf einige durchsichtig verpackte Produkte. Die Angebote an alternativen Umverpackungen, etwa aus Maisstärke oder flüssigem Holz, seien nun mit dem Umwelttrend gestiegen.

Die Nachfrage nach Lebkuchen sei hoch, deshalb gebe es das Angebot

Dennis Dronia, der stellvertretende Filialleiter der Edeka-Filiale in Wertingen erklärt, dass die Lebkuchen bereits so früh verkauft werden, liege an der hohen Nachfrage. „Die Leute wollen es. Die Leute kaufen es“, sagt der 30-Jährige. Dronia sagt, er habe das Gefühl, dass der Trend zu immer früherer Nachfrage nach Winterplätzchen jedes Jahr früher kämen.

Aber kommt das Gebäck wirklich jedes Jahr früher in die Verkaufsregale? Der Ansprechpartner der Edeka Südbayerns, Christian Strauß, sagt dazu: Der Schein trügt. „Alle Jahre wieder kommt diese Frage“, so der Ansprechpartner der Handelsgesellschaft. Tatsächlich steht das jährliche Einzugsdatum für die Lebkuchen fest und würde höchstens mal eine Woche abweichen. Und bis jetzt seien auch noch keine anderweitige Rückmeldung von den Kunden gekommen. „Im Gegenteil, die sehr hohen Verkaufszahlen sprechen für sich“, so Strauß.