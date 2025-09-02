Tütensammlung: So sah Wertingens Geschäftswelt früher aus

Der passionierte Wertinger Sammler Herbert Muff hat vergangenen Monat dem Wertinger Heimatmuseum einen Teil seiner Einkaufstaschen-Sammlung übergeben. Das Konvolut umfasst Taschen aus Kunststoff, Papier und Textil, die einst in Wertinger Geschäften ausgegeben wurden. Die Taschen sammelte Muff in einer Zeit, als das Einwegprodukt noch nicht wegen schlechter Umweltbilanz in Verruf gekommen war. Schwerpunkt der Sammlung sind die 1960er- bis 2000er-Jahre. Mehrere Dinge werden daran sichtbar.

Zum einen zeigt die optische Gestaltung der Taschen und Tüten die Geschmacksentwicklung der Zeit. Vom heute oft als krachig empfundenen grellen Design der 1960er-Jahre, in denen die Kunststofftaschen aufkamen, bis zu den eher einfarbigen Behältnissen in unseren Tagen, ist in der Sammlung alles vertreten.

Icon vergrößern Ein alter Mehlsack der Wertinger Stadtmühle. Foto: Cornelius Brandelik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein alter Mehlsack der Wertinger Stadtmühle. Foto: Cornelius Brandelik

Zum anderen lässt sich die Veränderung in der Wertinger Geschäftswelt beobachten. So sind manche Geschäfte inzwischen gänzlich verschwunden. Davon zeugen zum Beispiel die Einkaufstüten der Metzgerei Helmschrott oder die Verpackungstütchen des Uhrengeschäfts Christl in der Badgasse. Das Konditorei-Café am Marktplatz 9 hat seine Türen ebenso schon seit einiger Zeit geschlossen. Seit Langem existiert das Geschäft für Damen- und Herrenhüte der Modistin Marie Binswanger am Marktplatz 10 nicht mehr. Nur noch die älteren Wertinger und Wertingerinnen erinnern sich an den Laden.

Icon vergrößern Auch bei Hutmacherin Marie Binswanger gab es Papiertüten. Foto: Cornelius Brandelik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch bei Hutmacherin Marie Binswanger gab es Papiertüten. Foto: Cornelius Brandelik

Aber auch Nutzungsänderungen lassen sich anhand der Sammlung gut nachvollziehen. In der Augsburger Straße wurde aus dem Fotogeschäft Humpert das Café Isa. Die Bäckerei Reiter in der Dillinger Straße ist heute Domizil der Buhl-Stiftung und zeigt in seinen Auslagen die Kostüme, die bei den Wertinger Festspielen getragen wurden. Wobei neben der Bäckertüte auch die Fassaden- und Türgestaltung noch heute an die ehemalige Bäckerei erinnert.

Die Tüte der Bäckerei ist das Objekt des Monats September des Heimatmuseums und in der entsprechenden Vitrine im Eingangsbereich des Schlosses ausgestellt. Bis in die 1970er-Jahre konnte man in der Stadtmühle in der Mühlgasse 5 etwa Weizenmehl kaufen. Der 12,5-Kilogramm-Papiersack aus der Muff-Sammlung erinnert daran. Auch der Straßenname „Mühlgasse“ und der Parkplatz „Stadtmühle“ weisen auf die ehemalige Mühle hin. Sie wurde durch einen Neubau ersetzt, der optisch allein durch seine Größe an das frühere Mühlengebäude erinnert. Heute sind dort Wohnungen, Geschäfte und eine Praxis untergebracht.

Icon vergrößern In der Hauptstraße 1 waren die Kolonialwaren August Gerblinger angesiedelt. Foto: Cornelius Brandelik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der Hauptstraße 1 waren die Kolonialwaren August Gerblinger angesiedelt. Foto: Cornelius Brandelik

Die Metzgerei Ottinger in der Hauptstraße 1 hatte als Vorgängergeschäfte die Metzgereien Baptist und Proske. Ursprünglich war hier „Kolonialwaren August Gerblinger“ untergebracht, Gerblinger betrieb eine eigene Kaffee-Rösterei in Wertingen. Wenn er Kaffee röstete, merkte man das im Städtchen, denn die Umgebung des Geschäfts war vom Röstgeruch erfüllt. Auch diese Tüte befindet sich in der Vitrine.