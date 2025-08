Unikat: Ein Kinderfahrrad aus den 50ern weckt Nostalgie

Das Kinder- und Jugendfahrrad mit der Inventarnummer 34817_28-137 kam vor zehn Jahren ins Heimatmuseum Wertingen. Hier wird es im Depot aufbewahrt. Für den August wurde es als Objekt des Monats ausgewählt und ist daher im Eingangsbereich des Wertinger Schlosses ausgestellt. Das Rad gehörte Werner König, geboren 1943, der bis 2008 an der Universität Augsburg Deutsche Sprachwissenschaft lehrte und unter anderem den „Sprachatlas von Bayerisch-Schwaben“ herausbrachte.

König erhielt das Fahrrad von seinem Vater in den 1950er-Jahren. Er schreibt dazu: „Um 1950 haben bei uns auf dem Dorf die Kinder mit einem normalen Damenrad das Radfahren gelernt. Die Kinder konnten sich da natürlich nicht auf den Sattel setzen, dazu waren sie zu klein, aber auf den Pedalen stehend konnte man radeln. Das war nicht ganz einfach, aber es ging. So habe auch ich noch das Radeln gelernt, mit dem Rad meiner großen Schwester.

Früher war ein neues Rad eine Investition

Kinderfahrräder existierten zwar schon, aber auf dem Dorf gab es trotz (oder wegen) der vielen vorhandenen Kinder keines. Schon für einen Erwachsenen war ein neues Rad eine Investition, für Kinder konnte und wollte man nicht so viel Geld ausgeben. Und wenn man es dann doch tat, hatte man als Handwerker, der auf die Kundschaft im Dorf angewiesen war, immer Angst, dass die Leute sagen, man sei zu teuer, sonst könnte man sich keinen solchen Luxus leisten.

Das Objekt des Monats: ein Kinder- und Jugendfahrrad aus den 1950er Jahren. Foto: Cornelius Brandelik, Werner König

Mein Vater war ein Schmied, aber auch Mechaniker, er konnte Fahrräder reparieren und wenn es das brauchte, auch ein Motorrad. Mir hat er um 1950 aus einem alten, ausrangierten Herrenrad ein kleines Kinderrad gemacht. Dazugekauft hat er nur die Reifen und die Felgen. Wulstfelgen, die es heute nicht mehr gibt, wohl 24 Zoll. Der Rest ist wie beim Erwachsenenrad, nur kleiner. Um es zu verkleinern, hat mein Vater aus allen Rohren, die den Rahmen eines Herrenrades bildeten, ein Stück herausgeschnitten und wieder zusammengeschweißt. Damit entstand von den Proportionen her kein Kinderrad, sondern ein kleines Herrenrad. Auch der Lenker ist der eines Erwachsenenrades, er wurde gegenüber der Urfassung ersetzt durch einen anderen Lenkertyp, der aber auch gebraucht war, nicht neu. Ursprünglich war ein sogenannter Gesundheitslenker dran, ein älterer Lenkertyp, bei dem die Griffe parallel zum Rahmen liefen. In der Abbildung, die mich auf dem Rad zeigt, ist noch dieser Lenker vorhanden. Das Schutzblech hinten ist sicher von einem größeren Rad, wahrscheinlich 26 Zoll. Man hat halt genommen, was man hatte.

Objekt des Monats im Heimatmuseum Wertingen: Erst silbern, dann rot

Außerdem war das Fahrrad ursprünglich silbern angemalt. Ich erinnere mich noch, dass das meine Mutter gemacht hat und zwar mit Silberbronze. Mit der hat man früher die Ofenrohre gestrichen. Ich hatte dieses Rad so lange, bis ich mit den Knien am Lenker angestoßen bin, daran erinnere ich mich noch.

Ende der 60er-Jahre hat mein Bruder dieses Rad für seinen Sohn reaktivieren wollen. Hat es rot gestrichen und renoviert. Da kamen dann wohl die neuen Pedale dazu. Der Bub wurde aber nur ausgelacht, so dass dieser Versuch abgebrochen wurde. Er bekam ein neues Rad, ein Kinderrad, wie es um diese Zeit üblich war.“