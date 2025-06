Frühschoppen und Anhängerreparatur: Das leisten die Villenbacher Festdamen

Nachdem 1868 der bayrische Landesfeuerwehrverband entstand, etablierte sich die Gründung von freiwilligen Feuerwehren in Ortschaften und Gemeinden immer mehr. Angesichts dessen feiern aktuell zahlreiche Ortsfeuerwehren im Landkreis Dillingen ihr 150. Jubiläum. So auch die Villenbacher Feuerwehrleute am 5. und 6. Juli. Teil des Programms sind unter anderem Festdamen, ein Oldtimertreffen und ein Wettkampf unter den Feuerwehrvereinen der Region.

