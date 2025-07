Acht Festdamen unterstützen die Feuerwehr Frauenstetten zum Jubiläum

Im Zusamtal finden in diesem Jahr eine Reihe an Feuerwehrjubiläen statt. Auch die freiwillige Feuerwehr Frauenstetten ist mit ihrer 150-Jahrfeier dabei. Vom 18. bis zum 20. Juli bietet diese ein Festwochenende voller Partystimmung. Außerdem steht die Weihe des neuen Fahrzeugs an, das seit etwa zwei Monaten in Besitz der Freiwilligen ist. Die Festdamen erzählen, wie sie in die Vorbereitungen involviert sind.

