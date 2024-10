Freie Wähler feiern in Buttenwiesen

Dynamisch – konstruktiv – leidenschaftlich, unter diesem Motto trafen sich die Freien Wähler zu ihrem Sommerfest in der Markthalle Buttenwiesen. Es begann am Nachmittag mit einer Führung durch den Lernort Buttenwiesen und das jüdische Ensemble mit Synagoge und Mikwe. Das Team um Johannes Mordstein ermöglichte einen guten Einblick in die Geschichte des jüdischen Lebens in Buttenwiesen.

Auf die unverzichtbaren Attribute Respekt und Achtung, aber auch die Notwendigkeit einer positiven Einstellung wies Kreisvorsitzender und Bezirksrat Ulrich Reiner hin. Die vorhandenen großen Herausforderungen – schwieriger werdendes gesellschaftliches Klima und schwindender Zusammenhalt, rapide zunehmende wirtschaftliche Probleme vieler Firmen, sicherheitspolitische Risiken und zunehmende Verlagerung von Politik in Fernseh-Talkshows – ließen sich laut Reiner nur mit konsequenter und fachlich fundierter Sacharbeit in den jeweiligen Gremien, mit engem Kontakt zur Bevölkerung sowie mit spürbarer Leidenschaft für die jeweiligen Themen bestreiten.

Mehring: Wirtschaft schwächelt, aber „Digitalbranche wächst um 20 Prozent“

Digitalminister Fabian Mehring. Dieser blickte auf das Sommerfest 2023, kurz vor der Landtagswahl, zurück und verdeutlichte hier nochmals, was mit einer enormen Teamleistung und dem engen Zusammenhalt der Freien Wähler habe erreicht werden können. „Ein Rekordergebnis, das zum ersten Minister aus unserem Wahlkreis führte, den ersten Bezirksrat der FW im Wahlkreis und insgesamt drei Landtagsabgeordnete aus der Region“, wie Mehring anmerkte. Er begrüßte die anwesende Abgeordnete Marina Jakob als Gast. Mehring sprach über die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung für Wirtschaft und Verwaltung. Eingedenk der Tatsache, dass bei minimalem Wachstum der Gesamtwirtschaft die Digitalbranche rund 20 Prozent Wachstum erziele, werde die Dynamik dieser Branche deutlich. In Bezug auf das jüngste Hochwasser sicherten Mehring und Jakob ihren Einsatz für Verbesserungen und bei den Entschädigungsmodalitäten zu.

Landrat Markus Müller sprach die vielfältigen Themen aus dem Landkreis an. Er nannte die schwierigen Herausforderungen, wie die Finanzierung der Krankenhäuser, die Migration, die Hochwasserfolgen, aber auch Erfolge wie die anstehende Sanierung des Hallenbades Wertingen und die Vereidigung von 40 neuen Lehrkräften. Der Hausherr und Buttenwiesener Gemeinderat Helmut Kehl bedankte sich am Ende in seinem emotionalen Schlusswort bei allen Funktionsträgern der Freien Wähler und zeigte sich laut Pressemitteilung stolz, „Teil einer solch starken politischen Gruppierung zu sein“. Wo andere über die Einbindung junger Menschen in die Politik reden, hätten die Jungen Freien Wähler im Kreis einfach einen neuen Kreisverband gegründet, der bereits sehr aktiv sei. „Auch die allesamt noch jungen Funktionsträger wie Minister Mehring, Abgeordnete Jakob und Kreisvorsitzender und Bezirksrat Ulrich Reiner mit jeweils Mitte 30 sowie Landrat Markus Müller lassen hoffungsvoll in eine gute Zukunft blicken“, heißt es in der Pressemitteilung. (AZ)