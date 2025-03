Das ist der Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler für Wertingen

Überraschend nachdenklich waren die Töne der Politiker an diesem „politischen Ascherfreitag“ in Bissingen. Eine weitere Überraschung hatte Kreisvorsitzender und Bezirksrat Ulrich Reiner zu verkünden. Denn in Wertingen steht ein großer Wechsel an. Bürgermeister Willy Lehmeier hatte angekündigt, nicht mehr bei der Kommunalwahl 2026 als Kandidat anzutreten. An diesem Abend war der Wertinger Bürgermeister wegen eines Trauerfalls nicht zugegen. Wenn der Bürgermeister der Zusamstadt neu gewählt wird, wird Lehmeier 24 Jahre als Rathauschef tätig gewesen sein. Reiner bezeichnete seinen Parteikollegen als „lebende Legende der Kommunalpolitik“, er sei immer ruhig, zielstrebig, aber auch hartnäckig gewesen. „Er hat sich früh Gedanken gemacht, wie es weitergeht“, sagte Reiner. Weitergehen, das könnte es nach Wunsch der FW im Wertinger Rathaus mit Andreas Seitz. Der 39-jährige Familienvater wurde an diesem Abend erstmals als Bürgermeisterkandidat präsentiert.

