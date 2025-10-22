Gankino Circus auf einem musikalischen Höllenritt durch Finnland

Im Rahmen der Landkreiskulturtage bot die Kleinkunstbühne Lauterbach neben Quadro Nuevo mit Gankino Circus einen weiteren musikalischen Kracher, angereichert mit reichlich skurrilen Szenen aus dem Roadtrip nach Finnland. Simon Schorndaner mit Klarinette und Saxophon, Maximilian Eder am Akkorden, Johannes Sens an unzähligen Schlaginstrumenten und Ralf Wieland an der Gitarre und als Erzähler wahnwitziger Reiseanekdoten brachten den vollen Saal im Landgasthof Stark in Gottmannshofen immer wieder zum Beben.

Ralf Wieland und Maxi Eder entführen nach Finnland

Angeregt durch einen Reisefilm, der sich wie ein Running-Gag durch das Programm zieht, macht sich die Band mit ihrem Reisebus auf den Weg zu den Nordlichtern. Während Nebelschwaden über die Bühne ziehen, beschwört Gitarrist Wieland die schönsten Bilder des Nordlandes herauf: Dichte Wälder, tausende Seen und überall kleine rote Häuschen. Maxi Eder bietet dazu mit mythischem Gesang und skurrilen Texten Einblick in die musikalische Seele der Finnen, die ansonsten recht wortkarg und mürrisch den fränkischen „Eindringlingen“ begegnen. Doch dies tut dem Spiel und der Erzählkunst des Quartetts keinen Abbruch.

Johannes Sens in Gottmannshofen: Musikalische Höchstleistung an ungewöhnlichen Instrumenten

Doch Nebelschwaden und Mystik des Nordens dauern keine fünf Minuten und die Band überrollt den Saal mit einer fetzigen Mischung aus Volksmusik, Klezmer, Beat und Pop. Das Publikum tobt, gibt sich lauthals dieser musikalischen Mischung hin, die vor allem Schorndaner mit seinem rasanten, immer wieder professionell improvisierten Klarinettenspiel in den Saal schmettert und sich zur Freude der Zuschauer körperlich fast verausgabt. Und was Johannes Sens aus seinen aus Küche und Keller zusammengetragenen Schlaginstrumenten mit körperlichem Grenzeinsatz zaubert, ist höchste Musizierkunst. Unter den Instrumenten befindet sich die Hälfte eines senkrecht stehenden Ruderboots, das die Band beim finnischen Wettbewerb „Ameisenhaufensitzen“ gewonnen hat.

Erst beim Sommernachtsfest zeigen die Finnen ihr Temperament. Was Gankino Circus auch spielt, die Finnen verwandeln die helle Zeit in eine musikalische Höllenfahrt, die sich auch rasch im Saal breitmacht. Stehend tobt, klatscht und tanzt das Publikum mit. Da hält es keinen mehr auf den Sitzen. Auch über Achtzigjährige rocken den Saal. Dazwischen wird ein Glas finnischer Gurken verlost, mehrere Soli auf den Instrumenten bejubelt und immer wieder Wielands finnische Anekdoten auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft.

Das riesige Musik- und Kabarettspektakel endet mit einem Nonstop-Potpourri aus bekannten Liedern. Nach drei Stunden furioser Musik und glänzendem Kabarett ist Schluss, sehr zum Bedauern der Gäste.