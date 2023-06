Letztes Asyltreffen für Häusler: "Gibt keine Flüchtlinge erster oder zweiter Klasse"

Bei seinem letzten Asyltreffen in Gottmannshofen spricht sich MdL Johann Häusler klar gegen Populismus aus. Stattdessen plädieren alle für Arbeitsmöglichkeiten.

Das alljährliche Weißwurstfrühstück für alle ehrenamtlich Engagierten der Asylhilfe in den Landkreisen Dillingen und Augsburg hat Tradition. Und doch war es dieses Mal anders. Denn es war gleichzeitig der Abschied des Landtagsabgeordneten der Freien Wähler, Johann Häusler. So prägten besondere Emotionen, gegenseitiger Respekt und eine große Dankbarkeit das Treffen am vergangenen Samstag im Gottmannshofener Gasthof Stark. Intensiv und besorgt diskutierten die Anwesenden das aktuelle Fluchtgeschehen, bei dem sich die gesellschaftliche Stimmung verändere, was sich zunehmend in parteipolitischem Populismus widerspiegle.

Wertinger Stadtrat Horntrich dankt Häusler für sein Engagement

Da das Mandat von MdL Häusler Ende Oktober beendet sein wird, war, lud er ein letztes Mal zu dem Treffen ein. Der Höchstädter Stadt- und Kreisrat sowie Landtagskandidat Manuel Knoll versprach, dass er im Falle seiner Wahl diese Tradition gerne fortsetzen werde. Der Wertinger SPD-Stadtrat Otto Horntrich bedankte sich bei Häusler für sein langjähriges Engagement. Er hob hervor, dass der Abgeordnete dabei nie populistisch agierte: „Du hast dich stattdessen immer für den Menschen und die Gesellschaft eingesetzt.“

Manuel Knoll pflichtete ihm bei und kritisierte die unterirdischen Debatten in sozialen Medien. Er betonte, dass das Wertefundament auf dem Grundgesetz basieren müsse. Wie schon Häusler in seiner Begrüßung, lobte auch Knoll die unersetzliche Arbeit der Ehrenamtlichen und kritisierte, dass trotz Arbeitskräftemangel an allen Ecken gut integrierte Menschen, gar mit abgeschlossener Berufsausbildung und somit dringend benötigt, abgeschoben würden. „Der Druck wird zunehmen“, resümierte Landtagskandidat Knoll.

Dieter Kogge: „Von Integration profitieren wir alle“

Aus seinem Erfahrungsschatz als Integrationsmanager und Fachlehrer erzählte Dieter Kogge von seinen Arbeitsschwerpunkten und betonte: „Von Integration profitieren alle!“ Auch die Integrationslotsin des Landkreises Dillingen, Alexandra Bronnhober, bedankte sich bei den Ehrenamtlichen, die leider weniger geworden sind. Der aktuelle Schwerpunkt seien Geflüchtete aus der Ukraine, doch langsam baue sich der Posteingang endlich ab. Sie lobte die Zusammenarbeit mit dem Integrationsbeirat und trotz aller Schwierigkeiten im Asylbereich rief sie den Anwesenden zu: „Ich bin gerne Ansprechpartnerin – wenn es mal nicht gut läuft, kontaktieren Sie mich gerne.“

Khadija Alkhatib, die Vorsitzende des Integrationsbeirates, freute sich über alle Redebeiträge und sprach insbesondere die psychischen Belastungen bei Migranten an. Aufgrund der vielen Reibungen und Konflikte konstatierte sie: „Zusammenleben tut weh.“ Gleichwohl lobte sie, dass es im Gegensatz zu früher Sprachkurse-Angebote gebe, die sie als sehr wichtig erachtet. Auch forderte sie eine Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt vor allem für Frauen ein. Beim Thema Diskriminierung warnte sie davor, dass in deren Folge Gruppenbildungen bei Jugendlichen entstehen, die eine Abgrenzung von der Gesellschaft nach sich ziehen: „Integration gelingt dann, wenn man zusammen am Tisch sitzt und miteinander redet.“

Georg Schrenk erzählt von besonders krassen Schicksalen

In seinem Kurzreferat erwähnte Georg Schrenk, Vorsitzender und ehrenamtlicher Koordinator der Unterstützergruppe Asyl/Migration Dillingen, besonders krasse Schicksale von Abschiebungen. Er zeigte sich sehr verwundert, dass Ampelpolitiker ins Ausland reisen, um dort Arbeitskräfte aufgrund des Fachkräftemangels anzuwerben: „Wir könnten zig Arbeitskräfte im Landkreis Dillingen bieten, die bereits da sind!“

In vielen Fällen würde man sich seit langer Zeit stetig im Kreis drehen, wenn es beispielsweise um die Passbeschaffung von Menschen aus Kriegsgebieten geht, die schlichtweg keine Möglichkeit haben, sich unter den gegebenen Umständen einen Pass zu beschaffen. Zwangsläufig ging Oberst a. D. Schrenk auch auf den aktuellen Asylkompromiss ein und würdigte im Gegenzug das Engagement von Johann Häusler, der im Gegensatz zu manch anderen Mandatsträgern nie dem Populismus verfallen sei.

Johann Häusler (vierter von rechts) dankte bei seinem letzten Asylhelfertreffen allen ehrenamtlich Engagierten aus den Landkreisen Dillingen und Augsburg – stellvertretend (von links) Wolfgang Plarre, Dieter Kogge, Alexandra Bronnhober, Manuel Knoll, Otto Horntrich, Khadija Alkhatib, Konrad Lindner, Johanna Schlögl und Georg Schrenk. Foto: Peter Grab

Zum Ende beschenkte einerseits Georg Schrenk den Abgeordneten Häusler und seine Mitarbeiter, dankbar für ihre Verdienste. Andererseits überreichte Häusler einen Landtagswein – stellvertretend für alle – an Khadija Alkhatib und Wolfgang Plarre. Er hob zudem Konrad Lindner als Beratungslehrer der Berufsschule Höchstädt und Schwester Clara Mende mit ihren sie begleitenden Franziskanerinnen für ihren jeweiligen Einsatz für Geflüchtete hervor.

Schrenk bezeichnete Häusler als „Personifizierung der Nächstenliebe“ und erinnerte einmal mehr daran, dass das Ehrenamt des Asylkoordinators – wie bei vielen anderen auch – arbeitstechnisch zu einem „Hauptamt“ im Ehrenamt angewachsen sei. In seinem Fazit bedauerte Häusler, dass sich Populismus offenbar auszahle und dieser daher Fahrt aufnehme. Für Häusler ist jedoch entscheidend: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Werte, für die wir stehen, gehen teils leider unter. Wir alle haben jedoch eine humanitäre Verantwortung, und es gibt nun einmal keine Menschen und auch keine Flüchtlinge erster oder zweiter Klasse.“ (AZ)