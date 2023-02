Straße, Radweg, Mülleimer: Diese Themen beschäftigen die Hettlinger

Plus Die Straße nach Geratshofen, der Radweg nach Roggden und Abfalleimer waren Themen auf der Bürgerversammlung. Was sich Willy Lehmeier von den Hettlingern wünscht.

Als Bürgermeister Willy Lehmeier im Hettlinger Schützenheim fragt, welche Anliegen die Besucher der Bürgerversammlung haben, meldet sich nach einer kurzen Wartezeit Ortssprecher Franz Stepan. Er bedankt sich erstmal beim Bürgermeister, dass die Kleegasse für 40.000 Euro hergerichtet wurde. Ein Seminar zum Thema "Dorfleben neu denken" führte die Roggdener und die Hettlinger nach Thierhaupten. " Man darf auch sehen, was gut läuft", meint Lehmeier dazu. Stepans erstes Anliegen: "Die Straße von Hettlingen nach Geratshofen wird viel befahren und ist gefährlich." Teilweise seien die Platten kaputt, die gelegt wurden. Er bittet um eine dauerhafte Lösung. Eigentlich sollten das die Platten sein, meinte Lehmeier. Warum die gerade auf dieser Straße nicht funktionieren, ob es ein Materialfehler sei oder ob sie für die Kurve nicht geeignet sind, wird nun geprüft.