Diese 20-jährige Binswangerin entwickelt Rennautos

Plus Mit ihrem Vater verfolgte Lorena Gollmann einst die Formel 1. Mittlerweile ist die Studentin aus Binswangen selbst als Teamleiterin im Motorsport unterwegs.

Schon als Kind und Jugendliche sitzt Lorena Gollmann mit ihrem Vater vor dem Fernseher, verfolgt fasziniert die Rennen der Formel 1. Das allein genügt der Binswangerin irgendwann nicht mehr. Sie beginnt, selbst alle möglichen Infos über den Motorsport zu sammeln, und stößt dabei auf einen Studiengang, der ihr Herz höher- schlagen lässt. Mittlerweile plant und baut Lorena Gollmann gemeinsam mit einem Team selbst schnelle innovative Fahrzeuge. Womöglich darf Lorena Gollmann während dieser Saison selbst auf einer weltbekannten Strecke in einem Rennauto fahren.