Wer will ehrenamtlich dem Höchstädter Tierheim helfen?

Plus Bei der ersten Jahresversammlung nach dem großen Umbruch wird deutlich: Die Situation der Einrichtung des Tierschutzvereins für den Landkreis Dillingen ist dramatisch.

So können und wollen sie nicht mehr weitermachen. Das betonen Ariana Dallmaier, Vorsitzende des „Tierschutzvereins für den Landkreis Dillingen e. V.“ und Leiterin des Tierheims Höchstädt, und ihre Stellvertreterin Melanie Gorcica im direkten Gespräch und auch auf der ersten Jahresversammlung nach dem Vorstandswechsel im vergangenen Jahr. Deutlich und wiederholt. Die Gründe, mitunter: Die marode Infrastruktur auf dem Gelände und der Helfermangel sind nach Jahrzehnten des Wegschauens inzwischen dramatisch. Ein neues Katzenhaus ist notwendig.

Dass das Tierheim im Osten von Höchstädt dringend Unterstützung braucht, ist auch Landrat Markus Müller klar, der sich bei der Jahresversammlung aufgrund einer Terminüberschneidung durch Joachim Hien vertreten ließ. Während eines Gesprächs im Vorfeld der Versammlung, versprach er, man wolle den Verein sowie das Tierheim unterstützen, „auch wenn das keine Aufgabe des Landkreises ist.“ Ein freiwilliger finanzieller Zuschuss in Höhe von 5000 Euro im Jahr sowie die einmalige Bereitstellung von bis zu 12 500 Euro für die Entwicklung und Planung des notwendigen Neubaus, stelle der Landkreis zur Verfügung. Weiter sei inzwischen klar, dass nach Vorlage eines gültigen Bauplans, nach derzeitigem Stand, das Landratsamt eine Baugenehmigung für das neue Katzenhaus erteilen könnte. Müller sagte weiter zu, der Vorsitzenden und ihrem Team auch bei der Suche nach geeignetem Personal sowie nach Sponsoren und Spendern im Rahmen seiner Möglichkeiten zu helfen.