Bezirksrätin Heidi Terpoorten: "Ja, ich leide unter Long-Covid"

Plus Die engagierte Binswangerin lässt sich von der Krankheit nicht unterkriegen. Dennoch muss sie sich ständig bremsen. Warum sie trotzdem die Hoffnung nicht aufgibt.

Wer Heidi Terpoorten kennt, weiß, welches Energiebündel diese Frau ist. Die Binswangerin sitzt für die Grünen im Kreis- und Bezirkstag. Sie tat dies mit Leib und Seele. Dabei scheute sie auch keine Auseinandersetzung, wenn es um Themen ging, die ihr am Herzen liegen, wie beispielsweise die Umwelt, Frauen, Kinder oder Menschen mit Behinderung. Doch die 57-Jährige musste kürzertreten und ihre Ämter ruhen lassen. Sie sagt: "Entgegen meinem Naturell muss ich mich jetzt immer bremsen. Das fällt mir total schwer." Bei diesen Worten schwingt viel Traurigkeit mit, auch wenn Terpoorten ansonsten gefasst und sachlich mit ihrer Erkrankung umgeht. Sie leidet unter Long-Covid. Und damit ist sie nicht allein. Allein in Deutschland geht man von mindestens einer Million Betroffenen aus.