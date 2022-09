Holzheim/Ellerbach

Entsetzen nach den zwei Großbränden in Holzheim: War es Brandstiftung?

Das ist alles, was von einer Lagerhalle in Ellerbach nach dem Brand übrig geblieben ist.

Plus In einer Nacht stehen erst bei einem Aussiedlerhof und dann beim Reiterhof Bschorr die Lagerhallen in Flammen. Die Dillinger Kriminalpolizei ermittelt unter Hochdruck.

Von Simone Fritzmeier

Der Schock sitzt tief. Immer noch. Sowohl bei den Betroffenen, aber auch bei den Einsatzleuten und bei den Menschen im Aschberg. Das Entsetzen nach den zwei Großbränden in der Nacht zum Freitag hält an, vor allem die Sorge: War es Brandstiftung? Wurden die Brände in Ellerbach und Holzheim absichtlich gelegt? Von wem und warum? Für das Ehepaar Schiele ist die Sache klar: "Dass zwei Hallen in Holzheim gleichzeitig brennen, das kann doch kein Zufall sein", sagt Maria Schiele einen Tag später unserer Redaktion.

