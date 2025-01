So integrieren Vereine in Wertingen Asylbewerber

Es war die Nachricht, dass in Roggden ein Wohnheim für rund 25 Geflüchtete entstehen soll, die Hubertus von Zastrow zum Nachdenken gebracht hat. Wie können so viele Menschen in einen Ort integriert werden, in dem lediglich 450 Einwohnerinnen und Einwohner leben? Und dann ist dem Präsidenten der Wertinger Stadtkapelle noch etwas ganz anderes im Kopf umgegangen. Nämlich, dass es zum Vorbereiten von Konzerten stets viele helfende Hände braucht. Oftmals schon unter der Woche, wenn die Musikerinnen und Musiker in der Arbeit sind. Wie und wo also ließen sich weiter Helfende auftreiben?

Laura Gastl

Wertingen

Asylbewerber