Erinnerungen an die legendäre Reißner-Tanzkapelle: Sie ließ die Saalböden beben

Es hat geklappt. Sein Sohn hat ihm das Schlagzeug in seiner Küche aufgebaut. Nach vielen Jahren setzt er sich an diesem Morgen hinter die Trommeln und Becken, nimmt die Stöcke und schwingt sich langsam auf einen Rhythmus ein. Erinnerungen tauchen in Josef Mair auf. An 22 Jahre Tanzkapelle „Reißner“. Den Fasching spielten sie durch – erst die Wochenenden, ab dem Gumpigen Donnerstag dann jeden Abend, quer durch den Landkreis. Heute ist der 84-jährige Binswanger der einzige, der noch lebt und erzählt. Und das macht er gerne. Davon, wie alles angefangen und geendet hat. Von über 1000 Hochzeiten, die sie spielten und seinem Leben zwischen Musik, Arbeit und Familie.

