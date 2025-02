Bald zieht der Kindergarten „Kunterbunt“ wieder ein

Lange ist im Kindergarten „Kunterbunt“ beim alten Turnplatz in Wertingen kein Juchzen erklungen. Seit dem Hochwasser im Juni 2024 mussten die Kinder woanders spielen, denn die Einrichtung war verwüstet. Nun könnte sich das wieder ändern: Womöglich wird die Gruppe, die im Moment in Räumen der evangelischen Bethlehemgemeinde untergebracht ist, am 6. März zurückziehen. Alexandra Karmann, der Geschäftsleiterin der Stadt Wertingen zufolge, haben Messungen unter anderem zur Luftqualität stattgefunden. Am Freitag kommen die Ergebnisse. Sind diese in Ordnung, kann der Betrieb wieder aufgenommen werden.

