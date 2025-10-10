Kirchenpflegerin klagt über den Verlust von zwei Linden in Roggden

Den Verlust von zwei etwa 50 Jahre alten Linden beklagt Bettina Kirner, Kirchenpflegerin in Roggden. Von den zwei Bäumen, die an der steilen Böschung vor der Kirche wuchsen, steht nur noch einer. Der andere lag vor wenigen Tagen am Hang – abgebrochen oder abgefault ganz unten am Stamm.

Bettina Kirner sieht sich vor vollendete Tatsachen gestellt, da es im Dorf gegenteilige Meinungen über den Erhalt der Bäume gab, wie sie berichtet. Die Linden seien regelmäßig vom Baumsachverständigen der Diözese begutachtet worden. Im Frühjahr hätten beide Bäume plötzlich nicht mehr richtig ausgetrieben. Die zweite Linde, die noch steht, muss gefällt werden, da sie bereits schwere Schäden aufweist. Die Kirchenpflegerin vermutet, „dass da nachgeholfen wurde“. Denn schon lange gibt es nach ihren Aussagen ein Hin und Her um den Fortbestand der Bäume im Dorf. Dass nun Tatsachen geschaffen wurde, ist für die Kirchenpflegerin „wie wenn man einen Altar zusammenschlägt“.

Umweltreferentin Stauch: Die Bäume waren geschützt

Die von Kirner informierte Umweltreferentin des Stadtrats, Hertha Stauch, bedauert den Vorfall in einer Pressemitteilung außerordentlich. Nach den Vorgaben der städtischen Baumschutzverordnung waren die Bäume geschützt, betont Stauch. Eine Fällung hätte bei der Stadtverwaltung beantragt werden müssen. Jetzt, wo man vor vollendeten Tatsachen stehe, könne man nur noch Anzeige gegen unbekannt erstatten. Eine Nachpflanzung sei geboten.

Icon vergrößern Eine Linde bei der Kirche in Roggden ist bereits gefällt. Foto: Hertha Stauch Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Eine Linde bei der Kirche in Roggden ist bereits gefällt. Foto: Hertha Stauch

Leider, so Stauch, sei dies kein Einzelfall. Denn immer wieder werde an großen Bäumen manipuliert. „Das Bewusstsein, welchen Wert große Bäume haben, ist nicht mehr vorhanden“, stellt die Umweltreferentin fest. Es werde nur die Arbeit gesehen, die durch den Laubabwurf erzeugt wird, nicht aber der ökologische Nutzen der Bäume.

Große Bäume seien nicht mehr erwünscht, bedauert die Kirchenpflegerin

Der Vorfall macht die Kirchenpflegerin traurig. In ihrem Heimatdorf, in dem früher in jeder Hofstelle ein Hausbaum wuchs, seien große Bäume nicht mehr erwünscht. „Das sieht man, wenn man durchs Dorf geht,“ stellt sie fest. Bettina Kirner will an der Kirchenböschung wieder Bäume wachsen sehen. „Wir werden pflanzen,“ sagt sie entschlossen, „wenn nötig, dann gleich vier Bäume.“ (AZ)