Bäume in der Bauerngasse in Wertingen werden gefällt

Veränderungen stehen in der Bauerngasse in Wertingen an. Diese Straße führt vom Ortskern in Richtung Friedhof, St. Klara Seniorenzentrum und zur neuen Einrichtung von Regens Wagner. Nun soll der Gehsteig neu gemacht werden. Außerdem wird sich die Optik verändern, da die Bäume entlang der Straße gefällt werden. Diese Maßnahmen wurden in der jüngsten Sitzung des städtischen Bauausschusses beschlossen. An diesem Abend beschäftigte sich das Gremium mit den Straßensanierungen, die in diesem Jahr vorgesehen sind.

