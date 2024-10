Hochwasserschutz für Wertingen muss kommen – und zwar richtig

Endlich geht es voran: Nach langen Jahren des Wartens hat das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth nun endlich freie Kapazitäten, um den Hochwasserschutz in Wertingen anzupacken. Ordentlich Druck kommt nicht nur von der Stadt und der Politik, sondern auch von einer Bürgerinitiative. Doch wirft der Infoabend, an dem die frohe Kunde überbracht wurde, eine Frage auf: Reichen die Maßnahmen aus, die bereits 2016/17 in der Theorie festgelegt wurden?

