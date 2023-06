Landkreis Dillingen

17:56 Uhr

Der alternde Landkreis Dillingen wird zur Mammutaufgabe

Selbstbestimmte Senioren werden in Zukunft noch einen größeren Anteil an der Gesamtbevölkerung haben. Doch die Hilfe für diejenigen, die darauf angewiesen sind, wird zur großen Herausforderung.

Plus In der Versorgung der Senioren hat sich viel getan, die Zahlen haben sich im ambulanten Bereich vervielfacht. Doch am Horizont erscheinen gravierende Probleme.

Von Benjamin Reif Artikel anhören Shape

Steigende Zahlen von Asylsuchenden, Wohnungsnot, die schwierige Betreuung der Alten in den Heimen und der über allem schwebende Fachkräftemangel: Alles, was an diesem Nachmittag in der Sitzung des Dillinger Sozialbeirats im Landratsamt besprochen wurde, hat man in irgendeiner Form schon einmal gehört. Doch was dort besprochen wurde, lässt für die Zukunft des Landkreises nur eines vermuten: Es wird schwierig. "Vor uns stehen große Herausforderungen", formulierte Landrat Markus Müller ( Freie Wähler).

Da wäre zum einen die Situation in der Seniorenpflege, die Anlass zur Sorge bereitet. Schaut man auf die prognostizierte Entwicklung bei der Altersverteilung der Bürgerinnen und Bürger, die im Landkreis leben (werden), wird klar: Diejenigen, die über 65 Jahre alt sind, werden im Jahr 2029 und darüber hinaus einen merklich höheren Anteil an der Gesamtbevölkerung haben, als noch im Vergleichsjahr 2010. In diesem Jahr beschäftigte sich der Landkreis Dillingen das letzte Mal in dieser Form mit dem Thema, dass er eine Pflegebedarfsplanung verabschiedete.

