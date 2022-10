Der Landkreis Dillingen bereitet sich auf einen möglichen Blackout vor

Plus Was tun, wenn das Stromnetz zusammenbricht? Die Katastrophenschutzbehörde, Stadtwerke und Krankenhäuser im Kreis Dillingen bereiten sich auf solche Szenarien vor.

Bange Blicke auf den kommenden Winter: Die EU-Kommission bereitet sich angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Energiekrise auf mögliche unkontrollierte, flächendeckende Zusammenbrüche des Stromnetzes (sogenannte Blackouts) und andere Notlagen innerhalb der Europäischen Union vor. Falls Katastrophenhilfe auch innerhalb der Europäischen Union erforderlich wird, könnte die EU unter ihrem Programm für Katastrophenschutz Hilfen koordinieren und weiterleiten. Wie sieht es auf Landkreisebene damit aus? Wir richteten Fragen an das Landratsamt Dillingen, die untere Katastrophenschutzbehörde sowie die Donau-Stadtwerke Dillingen–Lauingen.